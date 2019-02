Dwayne Johnson most épp 31 évvel ezelőtti pornós bajszán röhög

A Page Six TV Twitter-oldala osztott megy videót Dwayne „The Rock” Johnsonról, mellé egy zseniális képpel, ahol az amerikai színész 15 éves, és egy nagyon röhejes bajusza van. Egy sztorit is mellékeltek ehhez: állítólag a suli akkori diákjai azt gondolták a Szikláról, hogy egy beépített zsaru, aki kémkedni jött az iskolába.

Ehhez szólt hozzá Johnson egy poszt formájában:

😂👍🏾 Nice trip down memory lane. And yes, very true story when I moved from Hawaii to Nashville, I was already 6’4 225lbs with a pornstache at 15yrs old — and the students in my new high school thought I was an undercover cop. All the lovely ladies stayed far away from me 😭🤦🏽‍♂️ https://t.co/P0m71Bo487

— Dwayne Johnson (@TheRock) 2019. február 23.