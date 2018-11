Ezeket a lányokat fogjuk látni alsóneműben

Az Elle összerakott egy klassz galériát a Victoria’s Secret Show-n színpadra lépő lányokból, 22-en fognak mindenféle drága fehérneműben és angyalszárnyakkal végigvonulni a legendás divateseményen. Kendall Jenner és Gigi Hadid mellett ott lesz a bőrhibája miatt különleges Winnie Harlow, és a mi Palvin Barbink is, többek között. Az idei esemény New Yorkban lesz, és a zenei fellépők sorát erősíti majd Shawn Mendes, a The Chainsmokers, Halsey, Rita Ora, és Bebe Rexha mások mellett. Az eseményre ma kerül sor, aztán december 2-án lesz megtekinthető azoknak is, akik nincsenek most a helyszínen.

Kiemelt kép: Roy Rochlin/Getty Images