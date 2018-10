Közzétenné a város mindenkinek a fotóját, akik belépnek az első amerikai szexrobot-bordélyházba

A Houstonba tervezett üzlet igencsak felpaprikázta a helyieket.

Különös elrettentő módszerrel fenyegetőzött egy houstoni önkormányzati képviselő, a városba tervezett „szexrobot-bordély” kapcsán kialakult vita közben. Greg Travis egy gyűlésen közölte: kamerákat helyez el az élethű szexbábuk kölcsönzését, és kipróbálást tervező üzlet környékén. Majd a közösségi oldalakon nyilvánosságra fogja hozni mindenkinek a fényképét, aki beteszi a lábát az üzletbe – írta a Metro.

A kanadai KinkySdollS nevű cég az első amerikai üzletét akarja megnyitni a texasi nagyvárosban, de erőteljes ellenállásba ütköztek. A teljesen élethű szexbábúkat kínáló cég nem csak eladni akarta a boltjában a babákat. A terv szerint ki is lehetett volna azokat próbálni, külön erre fenntartott helyiségekben. Azaz gyakorlatilag „bordélyházként” működött volna.

A fényképkészítős fenyegetés betartására végül nem volt szükség. A Houston Chronicle cikke szerint egy szerdai önkormányzati gyűlésen a képviselők egy jogszabály módosításával megtalálták a megoldást a bordély betiltására.

A helyi szabályok szerint az erotikus szolgáltatásokat nyújtó cégek nem üzemelhetnek, ha 500 méteren belül található egy templom, iskola, napközi, park vagy lakónegyed, ha az üzletben „játékgépek” is vannak, amiken felnőtt tartalmakat lehet nézni. Az önkormányzat most a „játékgép” fogalmát kiterjesztette, és belevették az „antropomorf eszközöket” is.

Ebbe pedig beleesnek a teljesen élethű szexbábúk is, amik kipróbálása tilos lett. A kanadai cég azonban nyugodtan árusíthatja majd az eszközöket, ha végül megépítik az üzletet.