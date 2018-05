Rihanna új fehérneműmárkája direkt nem exkluzív, és mégis az

A Savage X Fenty kollekció legnagyobb újdonsága, hogy olyan nőknek kínál ízléses fehérneműket, akik eddig valamiért, testalkatuk vagy épp bőrszínűk miatt nem tudtak magunkak megfelelő fehérneműt találni. A márka jelszava a sokféleség.

Ezt már a webshopon is láthatjuk, ugyanis nem átlagos modellek mutatják be az egyes darabokat a webshopon. A nők odavannak érte, és mindenki boldog, hogy végre talál mondjuk bőrszínű melltartót, ami ténylegesen passzol az ő saját bőrének színéhez.

A webshopot azonnal elárasztották a vevők, és rengetegen bosszankodtak, hogy órákat kell várni, míg kifizethetik a kosaruk tartalmát, ugyanis túl sokan akartak vásárolni egyszerre. Ráadásul a rendszer bizonyos darabokat csak úgy engedett betenni a kosárba, ha a vevő befizet egy 50 dolláros klubtagsági kártyára. Így az egész értelmét veszti, hisz pont az exkluzititás ellen megy, erre csak az exkluzív klubtagok kaparinthatnak meg bizonyos darabokat.

so tbh not that impressed by the Savage collection (which I’m happy abt considering the sizing problems) but I was look at this bra and you have to have a paid membership to even purchase???? wtffff pic.twitter.com/htrMtqGyAC

