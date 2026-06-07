Magyar Péter: Ma már csak 400 embert tudott mozgósítani a Fidesz gyűlöletpropagandája

Június 7-én délután kezdődött el a Ne féljetek néven meghirdetett tüntetés, melynek célját a szervezők úgy határozták meg: álljunk ki az alkotmányos intézmények méltósága mellett.

A Sulyok Tamás köztársasági elnököt, Varga Zs. András, a Kúria elnökét, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt, Windisch László, az Állami Számvevőszék elnökét, Polt Péter alkotmánybírósági elnököt, illetve más vezetőket is támogató szimpátiatüntetés résztvevői a Sándor Palota előtti teret sem töltötték meg, de felbukkant köztük Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője.

Az eseményre – amely azért szerveződött, mert a miniszterelnök többször is felszólította az említett vezetőket, hogy önként távozzanak posztjaikról – természetesen Magyar Péter is reagált, szokás szerint egy Facebook-bejegyzésben, amiben felvezetésként azt írta:

Megígértük, hogy egyesítjük a nemzetet. Jó úton haladunk. Ma már csak 400 embert tudott mozgósítani a Fidesz gyűlöletpropagandája.

A kormány ezzel szemben többmilliós támogatói bázisának említése mellett Magyar a posztban ismét megszólította a köztársasági elnököt, megjegyezve, hogy „még mindig nem késő távozni”, és felidézte azt a 2025. decemberében tartott megmozdulást, mikor a Sándor Palotánál több ezer ember kíséretében demonstrált a magára hagyott gyermek tönkretétele miatt.

A miniszterelnök szerint akkor a hidegben százezer ember volt kint velünk, követelve, hogy védje meg a gyerekeket és kérjen elnézést az áldozatoktól. A bejegyzésben Magyar Péter megemlítei, hogy ezt a bocsánatkérést ő már megtettem a magyar kormány nevében, viszont Sulyok Tamás továbbra is adós ezzel.

Pozícióféltés versus a magyar nemzet egysége. Tessék választani!

– ezzel a felszólítással zárta posztját a miniszterelnök.