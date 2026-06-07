„Tartson ki, elnök úr!” – Sulyok Tamás és a többi állami vezető mellett tartottak szimpátiatüntetést a fideszesek

„Attól nem kell félni, hogy az emberek kimennek Polt Péter érdekében tüntetni” – mondta 2021-ben lapunknak adott interjújában a DK akkori miniszterelnök-jelöltje, Dobrev Klára. Nem lett igaza: öt évvel később néhány ezer ember az azóta legfőbb ügyészből az alkotmánybíróság elnökévé választott Polt Péter maradásáért is tüntetett a Sándor-palotánál.

A kétharmados többség birtokában a Tisza Párt olyan lépésre készül, amit még a Fidesz–KDNP se tett meg – ezzel a felütéssel hirdettek tüntetést vasárnap délutánra, hogy az Orbán-kormány alatt hosszú évekre bebetonozott állami vezetők elmozdítása ellen tiltakozzanak, Polt mellett

Sulyok Tamás köztársasági elnökért,

köztársasági elnökért, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészért,

legfőbb ügyészért, Varga Zs. Andrásért , a Kúria elnökért,

, a Kúria elnökért, Windisch Lászlóért , az Állami Szemvevőszék elnökért,

, az Állami Szemvevőszék elnökért, valamint a Gazdasági Versenyhivatal és Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezetőjéért.

Mindannyiukat lemondásra szólította fel Magyar Péter miniszterelnök, aki már a kampányban megígérte, hogy ha kétharmados felhatalmazást kap a Tisza, eltávolítja őket. A kormányfő egyértelművé tette, hogy ha nem távoznak önként, Alaptörvény-módosítással szünteti be a megbízatását az általa Orbán Viktor bábjainak nevezett közjogi méltóságoknak.

A „Ne féljetek!” címmel meghirdetett tüntetést a Köztér nevű YouTube-csatorna szervezte: ez a fideszes ellen-Partizánként indult projekt, melynek az ötletgazdája az a Kurucz Dániel, aki korábban a Fidelitas budapesti elnöke volt. Kurucz a leginkább arról ismert, hogy ugyan nem vett részt rajta, de miatta verekedtek össze a Fidelitas tagjai egy wellness-disznóvágáson.

A vasárnapi tüntetés szervezői szerint a fideszes kétharmad által megválasztott állami vezetők függetlensége, az alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszere a demokratikus működés fontos eleme. A rendezvényt Orbán Viktor bukott miniszterelnök is támogatta, a Facebookján azt írta, „mindennek van határa” .

A túlnyomó részt idősekből álló tömeg nem töltötte meg a teret, sokan az árnyékban kerestek menedéket a tűző nap elől. A tavalyi Hadházy-féle tüntetésekével rokonítható méretű tömeg elfoglalta a Sándor-palota előtti parkot, így a turisták kényelmesen el tudtak sétálni a budavári siklóhoz.

Nagy taps fogadta Gulyás Gergely frakcióvezető érkezését: „hajrá Gergő” és „hajrá Fidesz” kántálással köszöntötték. A tapsviharra mindenki felkapta a fejét és mohó tekintetekkel figyelte, nem-e Orbán jelent meg, de nem. Politikusok nem jelentek meg tömegével, de azért akadtak: a tömegben volt Havasi Bertalan, Orbán régi-új sajtófőnöke, Pócs János, Szűcs Gábor és Szalai Piroska országgyűlési képviselő, Takács Péter volt egészségügyi államtitkár és Bóka János volt EU-ügyi miniszter is. Kijött a fideszes holdudvar is, a náci Bede Zsolttól a demokratás Bencsik Gáborig.

A standoknál a magyar és székely zászlók mellett Raffay Ernő, Wass Albert és Borvendég Zsuzsanna köteteket árultak.

„Kádár apró dögeit ma Magyarnak, Tarrnak és Ruffnak hívják”

A rendezvényen a főszervező Kurucz mellett felszólal a Sulyok maradása mellett aláírásokat gyűjtő Citizengo vezetője, valamint több fideszes újságíró, köztük Kohán Mátyás, Huth Gergely és Skrabski Fruzsina.

Habár a rendezvényt civil megmozdulásként hirdették, valójában a szónokok egy mélyfideszes közönséghez beszéltek, így meglehetősen hullámzó volt a beszédek fogadtatása.

Amikor a Citizengo vezetője, Teleki Béla köszöntötte „az élő adást biztosan követő” Magyar Pétert (aki már reagált is a tüntetésre), a tömeg hazaárulózásban tört ki, és lemondásra szólították fel. Arról is beszélt, hogy ez egy „szabadságmozgalom” , és hogy a „civil akarat” képes ellenállni az „önkénynek”. Ezután elbüszkélkedett azzal, hogy százezren írtak alá a petíciójukat Sulyok Tamás „elnök úr” maradásáért.

Itt írjuk a történelmet, a jobboldal jövője ti vagytok!

– lelkendezett.

Ezen a ponton több fotós is megjelent a Sándor-palota erkélyén, hogy a tömeget fotózza. Az elmúlt években sok tüntetést rendeztek már ezen a téren, de hasonlóra idáig nem került sor.

Mónus Benjámin, a Jövő Építő Fiatalok nevű egyesület vezetője következett, aki azt kérte Magyartól, ne váljon Robespierré, és figyelmeztette, hogy ha így folytatja, a saját lájkolói fogják guillotine elé kísérni. Más önkényuralmi párhuzamok is voltak: a mandineres Kohán Mátyás latin-amerikai diktátor tempóra figyelmeztetett: szerinte Magyar Hugo Chávez útját járja. Emellett ráolvasta, hogy a kormányfőnek 4iG és Mészáros részvényei voltak, és aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy sokan a miniszterelnök valóságtorzító mezejében élnek. A tömeg ezután azt skandálta:

diktátor!

„Tartson ki, elnök úr!” – üzente Kohán.

A legnagyobb sikert a Pesti Srácok főszerkesztője, Huth Gergely aratta: gyújtóhangú beszédében sorban árulózta le a kormány minisztereit, és olyanokat mondott, hogy „Kádár apró dögeit ma Magyarnak, Tarrnak és Ruffnak hívják”. „Halál a Tiszára” – szólt, sőt kiabált egy hang az árnyékból.

Skrabski Fruzsina néhány perc múlva már arra figyelmeztetett, hogy „soha senkit nem alázunk meg”. Beszéde jóval jámborabb volt, mint az előző szónoké: azt mondta, a civilek erejében hisz, nem szereti az agresszív kommentelést, a viselkedési kultúráért aggódik. Többször hivatkozott Puzsér Róbertre, akit barátjának nevezett, de ahányszor elhangzott a neve, hangos pfujolás söpört végig a téren. Ezt Skrabski zokon vette, nemtetszésének hangot is adott, de hiába.

Egy férfi a néhai „O1G” mintájára megalkotott, „MP1B”-feliratú pólóban keltett feltűnést mellettem. „Magyar Péter boldog” – szolgáltatott megfejtést a betű- és számkódhoz egy asszonynak. „Buzi!” – igazította ki az asszony, mire a férfi: „nem, nem lehet ilyet mondani, diktatúrában vagyunk”.

Végezetül a főszervező, Kurucz Dániel lépett a mikrofonhoz: azt mondta a Fidesz is számos disznóságot követett el a jogállamiság ellen, de ami most zajlik, az túlmegy minden határon. Az intézményvezetők lemondatása egy olyan vörös vonal, amit utoljára a ‘40-es években léptek át, de megemlítette, hogy például a legfelsőbb bíróság elnökének, Baka Andrásnak az elmozdításával a Fidesznek is voltak megkérdőjelezhető lépései, és sok mindenkit megsértettek a 16 éves uralmuk alatt. A Fidesz-kritikus mondatokat néma csend fogadta.

„Ha lebontjuk a házunk falait, ránk omlik a tető” –figyelmeztetett Kurucz a mutatóujját rázva, és arra kért mindenkit, hogy érveljenek minden létező fórumon a magyar demokrácia mellett, hiába tartják „terrorban Magyar Lenin fiúi” az országot.

„Próbáljuk meg egy kicsit jobban szeretni egymást” – kérte az egybegyűltektől, mire egy férfi felindultan bekiabálta, hogy „ne mondd, hogy szeressek egy tiszást!”

Kurucz egy Magyar-Orbán fúzióval búcsúzott:

Nem félünk! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

A beszédeket követően lejátszották a székely himnuszt és a tiszás kampányrendezvényeken, majd a parlament alakuló ülésén felcsendülő népdalt, a Tavaszi szelet.

Zárásképp a résztvevők a Sándor-palota előtt egy szál fehér virággal fejezték ki kiállásukat az érintett intézményvezetők mellett.

Kifele menet egy Mi Hazánk-os pólós fiatal a telefonjáról verette azt a Vadhajtások által promptolt AI-dalt, amire Orbán is megvadult vezetés közben a kampány utolsó hetében. A dalt többen a hazafele tartók közül vele énekelték, ám az, hogy a performansz valamilyen trollkodás vagy az új ellenzéki összefogás első magva, nem derült ki.