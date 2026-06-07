Dögunalom után jött a káosz, de Antonellit így sem lehetett megfogni Monte-Carlóban

Verstappen hiába indulhatott az első sorból, a rajtnál ugyanis lefulladt az autója, de annyi erő maradt benne, hogy balra tudott húzódni, így nem lett rajtbaleset a vége, mert el tudtak húzni mellette a többiek.

Not the start Max wanted at all! 😲 Onboard with Verstappen as he fails to make it off the grid here in Monaco ⬇️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/wAWB8H37I9 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

A négyszeres világbajnok megkérdezte a versenymérnökét, hogy mitévő legyen, majd kiállt a bokszba, és befejezte a futamot. A rajt legnagyobb nyertese Gasly lett, aki a kilencedikről a hetedik helyre jött fel.

Sorjáztak a büntetések az egész futamon

A versenybíróknak végig adtak munkát a pilóták, elsőként Russellt vizsgálták amiatt, hogy rossz pozícióban állt fel a rajtrácsra, de a Mercedes britje ezt megúszta, ellentétben Pérezzel, aki áthajtásos büntetést kapott.

A 10. körben Antonelli, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Russell, Piastri, Gasly, Norris, Lawson és Albon alkotta az első tíz sorrendjét, majd a 18. körben Bottas lett Verstappen után a verseny második kiesője.

📻 „We need to cool the car and box this lap” ❄️ Valtteri Bottas becomes the second DNF from this race 😢#F1 #MonacoGP | LAP 18/78 pic.twitter.com/Pe19zqBZcG — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Az élen haladó hármasból elsőként Hamilton ment ki kerékcserére a 29. körben, és a Russell, Hadjar csatában is komoly jelentősége volt a bokszkiállásnak, mivel a Mercedes pilótája a pályán nem tudta megelőzni a Red Bull franciáját, de a bokszban sikerült elévágni.

Hamilton nyitotta a sort azok között, akik 5 másodperces büntetést kaptak a bokszutcában gyorshajtásért, később Russell és Gasly is így járt, utóbbi ráadásul kétszer is vétett a szabályok ellen. A világbajnok Norris egy ideig fel tudta tartani Russellt, de a 45. körben a McLaren lelassult, és Russell az alagútban otthagyta honfitársát, aki be is fejezte a versenyt.

Biztonsági autó majd piros zászló

Az addig nem túl izgalmas és eseménydús futamon a 60. percben jött a dráma: Stroll állt a falba, így beküldték a biztonsági autót.

Lance Stroll into the barrier at the final corner! 💥 Here is the moment which took Stroll out of this race 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/bxGOW35dC1 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Amikor a safety car a 65. percben kiment Antonelli, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Russell, Gasly, Piastri, Lawson, Lindblad, Albon volt az első tíz sorrendje, de alighogy újraindult a száguldás, Leclerc is összetörte a kocsiját. A hazai pályán versenyző Ferrari-pilóta a fékekre panaszkodott, de nem kizárt, hogy ott volt még a fejében, hogy Stroll kiesése után azon bosszankodott, hogy a csapat kihívta a bokszba.

Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Mivel a 19-es kanyarban feltöredezett az aszfalt, így piros zászlóval félbeszakították a versenyt, és Russell nagyon rossz hírt kapott, amikor kiderült, nem töltötte le a korábbi 5 másodperces büntetését, így kapott egy áthajtásosat is.

Antonelli hibátlanul vezetett egész nap (sőt egész hétvégén)

A mezőny 17.12-kor tért vissza a pályára, és az állórajt után kilenc kör maradt hátra. Antonelli ismét jól jött el, Russell pedig megelőzte Hadjart, majd látványosan lelassítva tartotta fel a többieket.

Russell a 73. körben ment ki letudni az áthajtásos büntetést, és ezzel a harmadikról a tizennegyedik helyre esett vissza. Antonellit nem lehetett kizökkenteni, magabiztosan rázta le Hamiltont,

és ezzel idei ötödik futamgyőzelmét aratta, és ő lett a harmadik olasz, aki nyerni tudott Monte-Carlóban.

Hamilton mögött Gaslyt intették le harmadikként, de a büntetései miatt nem ő, hanem Hadjar állhatott fel a dobogó harmadik fokára.