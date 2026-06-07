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Forma-1

Dögunalom után jött a káosz, de Antonellit így sem lehetett megfogni Monte-Carlóban

Forma 1 Monacói Nagydíj Andrea Kimi Antonelli
Gabriel BOUYS / AFP
24.hu
2026. 06. 07. 17:40
Forma 1 Monacói Nagydíj Andrea Kimi Antonelli
Gabriel BOUYS / AFP
Andrea Kimi Antonelli zsinórban ötödik futamát nyerte meg, miután a Forma-1-es Monacói Nagydíjon is őt intették le elsőként.

Verstappen hiába indulhatott az első sorból, a rajtnál ugyanis lefulladt az autója, de annyi erő maradt benne, hogy balra tudott húzódni, így nem lett rajtbaleset a vége, mert el tudtak húzni mellette a többiek.

A négyszeres világbajnok megkérdezte a versenymérnökét, hogy mitévő legyen, majd kiállt a bokszba, és befejezte a futamot. A rajt legnagyobb nyertese Gasly lett, aki a kilencedikről a hetedik helyre jött fel.

Sorjáztak a büntetések az egész futamon

A versenybíróknak végig adtak munkát a pilóták, elsőként Russellt vizsgálták amiatt, hogy rossz pozícióban állt fel a rajtrácsra, de a Mercedes britje ezt megúszta, ellentétben Pérezzel, aki áthajtásos büntetést kapott.

A 10. körben Antonelli, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Russell, Piastri, Gasly, Norris, Lawson és Albon alkotta az első tíz sorrendjét, majd a 18. körben Bottas lett Verstappen után a verseny második kiesője.

Az élen haladó hármasból elsőként Hamilton ment ki kerékcserére a 29. körben, és a Russell, Hadjar csatában is komoly jelentősége volt a bokszkiállásnak, mivel a Mercedes pilótája a pályán nem tudta megelőzni a Red Bull franciáját, de a bokszban sikerült elévágni.

Hamilton nyitotta a sort azok között, akik 5 másodperces büntetést kaptak a bokszutcában gyorshajtásért, később Russell és Gasly is így járt, utóbbi ráadásul kétszer is vétett a szabályok ellen. A világbajnok Norris egy ideig fel tudta tartani Russellt, de a 45. körben a McLaren lelassult, és Russell az alagútban otthagyta honfitársát, aki be is fejezte a versenyt.

Biztonsági autó majd piros zászló

Az addig nem túl izgalmas és eseménydús futamon a 60. percben jött a dráma: Stroll állt a falba, így beküldték a biztonsági autót.

Amikor a safety car a 65. percben kiment Antonelli, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Russell, Gasly, Piastri, Lawson, Lindblad, Albon volt az első tíz sorrendje, de alighogy újraindult a száguldás, Leclerc is összetörte a kocsiját. A hazai pályán versenyző Ferrari-pilóta a fékekre panaszkodott, de nem kizárt, hogy ott volt még a fejében, hogy Stroll kiesése után azon bosszankodott, hogy a csapat kihívta a bokszba.

Mivel a 19-es kanyarban feltöredezett az aszfalt, így piros zászlóval félbeszakították a versenyt, és Russell nagyon rossz hírt kapott, amikor kiderült, nem töltötte le a korábbi 5 másodperces büntetését, így kapott egy áthajtásosat is.

Antonelli hibátlanul vezetett egész nap (sőt egész hétvégén)

A mezőny 17.12-kor tért vissza a pályára, és az állórajt után kilenc kör maradt hátra. Antonelli ismét jól jött el, Russell pedig megelőzte Hadjart, majd látványosan lelassítva tartotta fel a többieket.

Russell a 73. körben ment ki letudni az áthajtásos büntetést, és ezzel a harmadikról a tizennegyedik helyre esett vissza. Antonellit nem lehetett kizökkenteni, magabiztosan rázta le Hamiltont,

és ezzel idei ötödik futamgyőzelmét aratta, és ő lett a harmadik olasz, aki nyerni tudott Monte-Carlóban.

Hamilton mögött Gaslyt intették le harmadikként, de a büntetései miatt nem ő, hanem Hadjar állhatott fel a dobogó harmadik fokára.

Végeredmény, Monacói Nagydíj, Monte-Carlo (78 kör, 260,286 km, a pontszerzők):

1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 2:23:31.243 óra
2. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 6.271 másodperc hátrány
3. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 23.394 mp h.
4. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 24.261 mp h.
5. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 26.553 mp h.
6. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 29.010 mp h.
7. Pierre Gasly (francia, Alpine) 30.369 mp h.
8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 33.413 mp h.
9. Esteban Ocon (francia, Haas) 37.140 mp h.
10. Sergio Pérez (spanyol, Cadillac) 39.153 mp h.

 

pole pozíció: Antonelli

 

A vb-pontversenyek állása 6 futam után (még 16 van hátra):
versenyzők:
1. Antonelli 156 pont
2. Hamilton 90
3. George Russell (brit, Mercedes) 88
3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 75
5. Piastri 60
6. Lando Norris (brit, McLaren) 58
7. Max Verstappen (holland, Red Bull) 43
8. Hadjar 29
9. Lawson 26
10. Gasly 26
11. Oliver Bearman (brit, Haas) 18
12. Franci Colapinto (argentin, Alpine) 15
13. Lindblad 13
14. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 6
15. Albon 5
16. Ocon 3
17. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 2
18. Pérez 1

 

csapatok:
1. Mercedes 244 pont
2. Ferrari 165
3. McLaren 118
4. Red Bull 72
5. Alpine 41
6. Racing Bulls 39
7. Haas 21
8. Williams 11
9. Audi 2
10. Cadillac 1

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