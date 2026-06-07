Kiugrott pap, melankolikus rocker és életvégi sziporkázás – ezekről olvastunk májusban

Polák Zsóka

Hodász András: Uram, te mindent tudsz – Egy pap története az egyházról, politikáról és a hit megőrzéséről (Lumen, 2026. 384 oldal)

Az olyan sztorik, mint Hodász Andrásé egyértelműen könyvért kiáltanak: egy kiugrott, meleg pap története semennyire sem hétköznapi. Pedig eredetileg nem is az ő ötlete volt, hogy megírja – hogy pontosan mit is, az az egykori pappal készült, hamarosan megjelenő interjúnkból kiderül majd.

A ma már coachként dolgozó Hodász korábban is nyíltan beszélt élete nehéz szakaszairól, első könyvében azonban már-már naplószerűen írja le legbelsőbb monológjait. Kendőzetlenül beszél az alkoholfüggőségéről, szorongásáról és arról is, hogyan küzdött azzal a nagyon sokáig elnyomott felismeréssel, hogy valójában a férfiakhoz vonzódik.