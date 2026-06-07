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Kultúra

Kiugrott pap, melankolikus rocker és életvégi sziporkázás – ezekről olvastunk májusban

24.hu
2026. 06. 07. 18:34
Havonta jelentkező olvasónaplónkban a szerkesztőség tagjai írnak röviden a friss olvasmányélményeikről. Hodász András és Szűcs Krisztián is könyvet írt, mindkettőt elolvastuk, ahogy Nora Ephron utolsó könyvét és egy új Proust-monográfiát is.

Polák Zsóka

Hodász András: Uram, te mindent tudsz – Egy pap története az egyházról, politikáról és a hit megőrzéséről (Lumen, 2026. 384 oldal)

Az olyan sztorik, mint Hodász Andrásé egyértelműen könyvért kiáltanak: egy kiugrott, meleg pap története semennyire sem hétköznapi. Pedig eredetileg nem is az ő ötlete volt, hogy megírja – hogy pontosan mit is, az az egykori pappal készült, hamarosan megjelenő interjúnkból kiderül majd.

A ma már coachként dolgozó Hodász korábban is nyíltan beszélt élete nehéz szakaszairól, első könyvében azonban már-már naplószerűen írja le legbelsőbb monológjait. Kendőzetlenül beszél az alkoholfüggőségéről, szorongásáról és arról is, hogyan küzdött azzal a nagyon sokáig elnyomott felismeréssel, hogy valójában a férfiakhoz vonzódik.

A cikk tartalmából

A cikkből többek közt kiderül,

  • mit mondott Bödőcs Tibor Szűcs Krisztián könyvéről,
  • miről írta első könyvét Hodász András,
  • mire elég 640 kilobyte,
  • miért akarta kivetetni Nora Ephront az apja egy rokonuk örökségéből.
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