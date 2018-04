A legidősebb Beckham-fiú életét ki tudja követni?!

Brooklyn Beckham egy hete sem szakított Chloë Moretz-cel, máris más lánnyal látták csókolózni, egészen pontosan Lexi Wood modell. Nem ez az első szakításuk a színésznővel, és elképzelhető, hogy nem is az utolsó.

De mikor lett Brooklyn Beckham celeb, mikor alig néhány éve még csak egy aranyos kissrác volt, akit az apja magával visz a fociedzésekre? Nagyjából 4 éve kezdtek róla cikkezni először nem csak mint David Beckham fia, hanem mint fiatal celeb, aki sorra hódítja meg a női szíveket, kezdve Chloë Moretz-ével. Azóta kapcsolatuk hasonlóan viharos tinidrámáva fejlődött, mint Selena Gomez és Justin Bieber sztorija, de utánajártunk, mi mást csinál még a világ egyik legismertebb celebpárjának most már szintén celebgyermeke.

A 19 éves srác New York azon városrészéről kapta a nevét, ahol édesanyja felfedezte terhességét. Szüleinek köszönhetően három testvérével együtt kamerák előtt nőtt fel, sosem rejtegették őket a nyilvánosság elől, már egész pici koruktól kezdve jelentek meg róluk képek a magazinokban. Sőt, mindkét szülő előszeretettel posztol rendszeresen a gyerekekről, így gyakorlatilag életük minden fontosabb pillanatáról tud a sajtó a szülinapoktól kezdve az közös tetoválásig.

Brooklyn Beckham viszont 15 éves korára elérte, hogy saját akciói miatt írjanak róla az újságok, ne csak szülei kapcsán. Emellett közel 11 millióan követik életét Instagramon, ilyen rajongószámra még világsztárok is büszkék lennének. Nézzük, mi mindent tett ezért.

Iskolakerülő rosszfiú

Vagyis olyan, mint egy normális kamasz: néha lóg a suliból és a veszélyes dolgok érdeklik. David Beckham viszont kemény apa, aki egy mondattal helyreteszi a gyerekét: a legjobb az volt, mikor fia Instagramon élőzött, majd Beckham hidegvérrel bekommentelte, hogy „Neked iskolában kéne lenned”, mire érdekes módon azonnal megszakadt a közvetítés.

A saját maga által fotózott képekből készült könyvébe Brooklyn Beckham olyan fotót is belerakott, ahol egy nagyon magas épület tetején áll, korlát nincs, alatta mélység.

Ezt ne próbáld ki, a szüleim nagyon mérgesek voltak, amikor meglátták. Hülyeség volt. De azért jó kép lett

– szólt a komment a képhez. Őszintén, melyik srác nem próbált ki valami legalább ilyen durvát ennyi idősen? Szülei egyébként annyira szigorúan veszik a nevelését, hogy dolgozni is elküldték egy kávézóba részmunkaidőben, ahol mindössze pár dollárt keresett óránként.

Rendre idősebb csajokkal kezd

Szintén nem túl extrém dolog, hogy valaki 19 évesen, modell külsővel lányok után szaladgál.Chloë Moretz 2 évvel idősebb nála, egy másik lány, Matilde Mourinho, a fociedző José Mourinho lánya 20 éves volt, amikor pletykák szerint a 17 éves Beckham fiúval randizott. Lexi Wood, akivel most lefotózták, szintén 20 éves, 1 évvel idősebb Beckhamnél, tehát nem lehet arról beszélni, hogy kifejezetten az érett nőkre bukna.

Fotós karrierről álmodik

Brooklyn Beckham hiába modellszépség, inkább a kamera másik oldalán szeretne állni, így fotós karrierje miatt a focizást is teljesen abbahagyta. Nem vették fel a klubba, ahova apja szerette volna, hogy bekerüljön, és nagyon stresszesnek érezte az egész focizást. A fényképezésben viszont megtalálta önmagát, mindenhova vitte magával a fényképezőgépét, és lekapta a számára érdekes dolgokat.

Az Instagramja alapján ez mondjuk sokszor a saját teste.

Művészetközpontú iskolába járt és onnantól kezdve egyértelművé vált az irány, ami felé menni szeretne.

Rájöttem, mennyie élvezem az teljes folyamatot, a kép készítésétől kezdve a szerkesztésen át az előhívásig az egész egy hatalmas szenvedéllyé lett

– mondta a Miss Vogue Magazinnak 2017-ben.

Nyilván könnyebb érvényesülni ilyen hátszéllel, mintha a semmiből jönne, de 17 évesen a Burberry kampányát fotózni nem kis szó, főleg ha ilyen jó képek készülnek.

Burberry (@burberry) által megosztott bejegyzés, Jan 30., 2016, időpont: 2:54 (PST időzóna szerint)

bb (@brooklynbeckham) által megosztott bejegyzés, Jan 30., 2016, időpont: 9:59 (PST időzóna szerint)

Mint ahogy saját könyvet kiadni sem. Merthogy 17 évesen könyvet is kiadott Amit én látok címmel, a kötet 300 fotót tartalmaz. Vegyes kritikákat kapott rá, volt, aki szerint zseniális, míg mások szerint a képeknél csak a képaláírások szörnyűbbek, de sok kritikusa ennyi idősen még a kamera közelében sem járt, tehát felmerül a szakmai irigység gyanúja.

Nemrég egyébként külön Instagram-oldalt hozott létre a művészi képeinek, ahol a szokásos lazaságával tolja a tartalmat

Ez a kibaszott fotós profilom. Élvezzétek

– üdvözölte követőit. Még csak pár tízezer követő és alig egynéhány kép van az oldalon, de elképzelhető, hogy a munkáit innentől csak itt láthatjuk majd.

Se veled

2014-ben kezdődött kapcsolata Chloë Moretz-cel, azóta vagy az aktuális szakításukról, illetve kibékülésükről lehet olvasni, vagy arról, hogy kivel látták búfelejteni a Beckham-fiút.

A hölgy egyébként sokkal nagyobb karriert futott be eddig, mint Beckham: 21 éves létére már 34 filmben és 9 sorozatban szerepelt, emellett több nagy magazinban is jelentek meg modellfotói.

Először 2014-ben látták őket együtt, SoulCycle órára jártak ugyanarra a helyre. Ekkor Brooklyn Beckham 15 éves volt, és Chloë Moretz nem akarta felvállalni vele a kapcsolatot, mert óvatos lánynak gondolta magát, míg a fiút veszélyesnek tartotta, aki összetört szíveket hagy maga mögött. 2015-ben a Beckham-fiút Sonia Ben Ammar modellel látták ölelkezni, Moretz pedig a karrierjére koncentrált. 2016 elején már nyilvánvalóan együtt voltak, akkor már Instagram-posztokkal bizonyítva szerelmüket, illetve májusban új filmje premierjére is elkísérte a lányt. Márciusban mondjuk még arról cikkeztek, hogy Matilda Maurinhonak udvarol, de ezt mindketten tagadták.

Szeptemberben viszont úgy összevesztek Moretz-cel egy Coldplay-koncerten, hogy rögtön szakítottak is. Ekkor egy meg nem nevezett forrás ekkor azt állította, hogy nem ez az első eset, amikor szakítanak, majd újra összejönnek. 2017 márciusában ismét feltűntek egymás Instagramján, szeptemberben pedig újra hivatalos lett a kapcsolat, bár Moretz Dublinban forgatott, így keveset találkoztak.

Most pedig ismét szakítottak, most már hivatalosan is elismerték, ha nem lett volna nyilvánvaló abból a fotóból, amin Beckham Lexi Wooddal csókolózik.

bb (@brooklynbeckham) által megosztott bejegyzés, Febr 4., 2018, időpont: 1:53 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Getty Images / Slaven Vlasic