„Kizárólag tehetségeket keresek, férjet már nem!” – új Megasztár-ítészt leplezett le a TV2

admin Grósz Petra
2026. 04. 24. 18:19
A TV2 a minap jelentette be a 2026-os Megasztár egyik zsűritagját: mint kiderült, Herceg Erika biztos visszatérője a tavalyi évadnak. A csatorna most újabb mester kilétéről rántotta le a leplet, a bejelentés szerint

Puskás-Dallos Bogi is helyet kapott a zsűriben.

A Megasztár Instagram-oldalán megjelent videóban az énekesnő beismerte: meglepődött, amikor megkeresték a lehetőséggel, különösen azért, mert úgy véli, nagyon más hangnemet és értékeket képvisel, mint amit a tavalyi évadban láthattunk a tehetségkutató zsűrijétől.

De aztán elkezdtem egy kicsit nosztalgiázgatni, és rájöttem arra, hogy tulajdonképpen én Oláh Ibolyáért rajongtam először, hogy ott voltam az Arénában, amikor Rúzsa Magdi megnyerte ezt a műsort, illetve természetesen a férjemet, Puskás Petit is itt fedezték fel, és elkezdett nagyon izgatni ez a feladat. És az, hogy vissza tudjuk-e hozni a műsornak azt a hangulatát, amit én annyira szerettem.

Mint ismeretes, Puskás-Dallos Bogi nem először lát el ítészi feladatot: 2019-ben az X-Faktor mentora volt, ott ismerkedett meg férjével is.

Akkor nagyon fiatal voltam, most viszont én is kíváncsi vagyok rá, hogy 29 éves, felnőtt nőként mit hoz ki belőlem ez az egész. Annyit viszont kijelenthetek, hogy kizárólag tehetségeket keresek, férjet már nem!

Ami a zsűritársaival való közös munkát illeti, az énekesnő azt mondja, furcsa érzés lesz, hogy ezúttal nem nála 10-20 évvel idősebb ítésztársak ülnek majd mellette, hanem a generációja kiemelkedő tagjai. Emiatt nagyon izgatott, annak pedig különösen örül, hogy női mestertársa is lesz.

A műsorba jelentkezőknek azt üzente: ne akarjanak mások lenni, mint amilyenek, és legfőképpen ne féljenek tőle, mert ő nem azért jött, hogy bántsa őket, hanem hogy felemelje a tehetségeket.

 

