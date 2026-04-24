Nagyot szólna: Olaszországban arról írnak, Guardiola lehet a következő kapitány

Pep Guardiola fontolóra veheti, hogy elvállalja az egymást követő harmadik világbajnokságáról lemaradó olasz labdarúgó-válogatottat, írja a Gazzetta dello Sport.

A katalán szakember ugyan 2027-ig hosszabbított a Manchester Cityvel korábban, Angliában is arról cikkeznek, nem biztos, hogy kitölti a szerződését és a mostani lehet az utolsó szezonja.

Az 55 éves szakember korábban négy évet töltött a Barcelona élén, majd egy szünetet követően három évig volt a Bayern München vezetőedzője. Ehhez képest a Manchester Cityt már tizedik éve irányítja.

A Gazzetta szerint a játékosként a Bresciában és az AS Romában is megfordult Guardiolát erős szálak kötik Olaszországhoz és szívesen meghallgatna egy ajánlatot. A lap felidézte azt is, hogy már korábban is eljátszott a gondolattal, hogy Itáliában edzősködjön, bár 2018-ban már úgy fogalmazott, szívesebben utazik oda kikapcsolódni, mint dolgozni.

Olaszországban újratervezés van azt követően, hogy megint nem sikerült kiharcolni a vb-részvételt. A beugró Gennaro Gattuso távozott a kapitányi posztról, és új elnököt is választanak a szövetség élére – erre június 22-én kerül majd sor, azt követően rendeződhet a kapitánykérdés.

Nehéz egyelőre elképzelni, de az álmodozás semmibe sem került

– nyilatkozta Leonardo Boccuni Guardiola esetleges érkezéséről.