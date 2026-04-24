Elfogatóparancsot adtak ki a szegedi Fidesz elnöke ellen

2026. 04. 24. 20:15
Költségvetési csalás gyanúja miatt, elfogatóparancs alapján körözést rendelt el a Nemzeti Adó és Vámhivatal április 22-én Rádi Feríz ellen, vette észre a Magyar Hang.

Mint írják, Rádi a szegedi Fidesz elnöke, aki a Demokratikus Koalíció soraiból került a korábbi kormánypárthoz. Mihalik Edvin, a Momentum szegedi politikusa a 444 korábbi szemléje szerint úgy fogalmazott róla, hogy „kevés olyan embert ismert, aki jobban utálta a Fidesz rendszerét, mint Rádi Feríz”. Mihalik szerint ennek magyarázata az volt, hogy az egyiptomi származású Rádinak nagyon nem tetszett a Fidesz a migránsellenes kampánya.

A cikkben emlékeztetnek, hogy helyi információk szerint sokáig azt sem lehetett róla tudni, hogy tényleg ő vezeti a szegedi Fideszt, aminek egyik oka, hogy Rádi a poszt betöltése idején is a fővárosban élt.

