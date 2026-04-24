Lengyel F-16-osok elfogtak két orosz Szu-30-as vadászgépet pénteken a Balti-tenger felett – írta az X-en Cezary Tomczyk, a lengyel védelmi minisztérium helyettes államtitkára.

Tomczyk hozzátette:

Lengyelország és a régió biztonságának bármilyen megsértése a NATO azonnali reakcióját vonja maga után.

A lengyel hadsereg azt közölte, hogy az orosz vadászgépek bejelentett repülési terv nélkül és kikapcsolt transzponderekkel repültek a Balti-tenger feletti nemzetközi légtérben. Mint írták, a lengyel légtér megsértésére nem került sor.

A Szu-30-as egy többcélú vadászgép, amelyet az oroszok egyebek mellett légi csatákra, légicsapások végrehajtására, nagy hatótávolságú őrjárat és kísérő feladatok teljesítésére fejlesztettek ki.

A lengyel légierő április 9-én is elfogott egy orosz felderítőgépet a Balti-tenger felett, ami már a második ilyen incidens volt a hónap első felében.