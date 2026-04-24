Nagyvilág

Orosz vadászgépeket fogott el a lengyel légierő a Balti-tenger felett

Handout / Japan's Ministry of Defense / AFP
Orosz szu-30-as akcióban.
admin Dienes Gábriel
2026. 04. 24. 20:02
A régió biztonságának bármilyen megsértése a NATO azonnali reakcióját vonja maga után – közölte a lengyel védelmi minisztérium egyik tisztviselője.

Lengyel F-16-osok elfogtak két orosz Szu-30-as vadászgépet pénteken a Balti-tenger felett – írta az X-en Cezary Tomczyk, a lengyel védelmi minisztérium helyettes államtitkára.

Tomczyk hozzátette:

Lengyelország és a régió biztonságának bármilyen megsértése a NATO azonnali reakcióját vonja maga után.

A lengyel hadsereg azt közölte, hogy az orosz vadászgépek bejelentett repülési terv nélkül és kikapcsolt transzponderekkel repültek a Balti-tenger feletti nemzetközi légtérben. Mint írták, a lengyel légtér megsértésére nem került sor.

A Szu-30-as egy többcélú vadászgép, amelyet az oroszok egyebek mellett légi csatákra, légicsapások végrehajtására, nagy hatótávolságú őrjárat és kísérő feladatok teljesítésére fejlesztettek ki.

A lengyel légierő április 9-én is elfogott egy orosz felderítőgépet a Balti-tenger felett, ami már a második ilyen incidens volt a hónap első felében.

Donald Tusk az Orbán nélkül rendezett EU-csúcson: Évek óta először nem voltak oroszok a teremben
Leginkább Moszkvának jöhet kapóra a romániai kormányválság
A szlovák kormány minden korábbinál erősebben állt bele a Benes-dekrétumok ügyébe
Egy amerikai katona, aki maga is részt vett Maduro elfogásában, napokkal korábban a Polymarketen fogadott arra, hogy a venezuelai elnök elveszíti a hatalmát
Milyen kormányt rak össze Magyar Péter?
