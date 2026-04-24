Újabb magyar városban erős az azbesztszennyezés gyanúja, maszkokat biztosítanak a helyi lakosoknak

Erős a gyanú, hogy Kőszegen számos lakott területen áthaladó úton azbesztszennyezett zúzalék található, emiatt sebességkorlátozást és az érintett közterületek nedvesen tartását rendelték el, jelentette be pénteken Dr. Orbán István, a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatója a Facebookon.

Az azbesztgyanú miatt soron kívüli laborvizsgálatokat rendeltek meg a gyanú miatt. A kormányhivatal maszkokat biztosít az érintett területeken élőknek, amelyeket a Kőszegi Járási Hivatalban vehetnek át.

Dr. Orbán István bejelentése szerint több településről is bejelentéseket kaptak, ezeknek a kivizsgálása is folyamatos.

A szennyezés nem csak Szombathelyt és Bozsokot érinti.

Mint ismert, a kőzetet a határ menti ausztriai bányákból (Rumpersdorf, Badersdorf, Bernstein, Pilgersdorf) szállították Magyarországra, és széles körben használták fel útalapokhoz, parkolók és utak burkolására, felszórására, valamint jelentős lakossági felhasználása is történhetett (például udvarok, gépkocsibejárók, csapadékvíz-elvezető árkok áteresze feletti „hidak” burkolatának elkészítése).

A Vas Vármegyei Kormányhivatal illetékes főosztálya korábbi közleményében arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy az ausztriai bányákból származó szerpentinit zúzottkő felhasználása a környezetre és az emberi egészségre is veszélyes lehet, ezért azt kérik, hogy ne vegyenek ilyen kőzetanyagokat, vagy, ha korábban vásároltak, akkor tartózkodjanak az olyan típusú felhasználástól, amelynek során a kőzúzalék mechanikai terhelés hatására aprózódhat, töredezhet.