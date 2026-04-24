A KDNP elnökségének pénteki ülésén Semjén Zsolt pártelnök a választási eredmény miatt benyújtotta a lemondását, de azt a titkos szavazáson nem fogadták el.

Az erről beszámoló bukott miniszterelnök-helyettes a sikertelen pártelnöki lemondás ellenére is úgy gondolja, hogy generációváltásra, személyi és politikai megújulásra van szükség, ezért a „megfelelő időpontban” teljes tisztújítást fognak tartani. Mint fogalmaz: jelen szolgálatát a tisztújításig vállalta.

„Cum Deo pro Patria et Libertate!” – idézte zárásképp a Rákóczi szabadságharc jelszavát (ami magyarul annyit tesz: „Istennel a hazáért és a szabadságért”).

A KDNP testvérpártjának elnöke, Orbán Viktor a megsemmisítő, kétharmados vereségük ellenére úgy tűnik, nem tervez lemondani. A választás után adott első interjújában azt mondta: ha a párt úgy dönt, akkor levezényli a megújulást. Arról beszélt, hogy 2002 után is teljes megújulást vezényelt le, csakúgy, ahogy a rendszerváltás utáni években. Most harmadszorra is „elvégzi ezt a munkát”, ha a Fidesz-kongresszus így dönt majd április 28-án.

Orbán az interjúban fogalmazta meg azt is, hogy választási győzelemhez állították össze a pártlistájukat, a vereség miatt viszont teljesen újra kell szabni a leendő ellenzéki Fidesz-KDNP frakciót. Egy a 24.hu birtokába jutott belső körlevél szerint Semjén pártjában megijedtek a bukott miniszterelnök tervétől.