Az MTI cikke szerint a Vasas 23 éves sportolója pénteken 7-1-re kikapott a lengyel Wiktoria Cholujtól, aki aztán kisebb meglepetésre a 68 kilóban vb-győztes és olimpiai bronzérmes Buse Tosun elleni elődöntőben is nyert, így a magyar versenyző péntek este bronzéremért léphetett szőnyegre.

Pók Karolinának előzetesen nagy reményei nem lehettek, a 30 éves Tosun ugyanis hosszú évek óta a világ élmezőnyébe tartozik, világbajnokságon háromszor, Eb-n hatszor állt eddig dobogón, 2024-ben Eb-címet szerzett.

Pók meglepte és ezzel felbosszantotta ellenfelét

A találkozón a török az első pillanatoktól irányított, és ugyan a magyar mindent megtett, hogy támadásait hatástalanítsa, fél perc után Tosun levitte és 2-0-ás vezetéshez jutott. Ezek után a papírforma azt ígérte, hogy a török gyűjtögeti majd a pontjait, Pók azonban nem így gondolkodott, nagyon stabilan és keményen védekezett és várt az akció lehetőségére. Ez a második perc végén el is érkezett, amikor a zónába sodródott, ellenfele pedig nekirontott, amit kihasználva gyönyörű csípődobást mutatott be rajta a magyar.

Ezzel 4-2-re átvette a vezetést, Tosun pedig érezhetően feszültté vált. A folytatásban a török sokat dulakodott és szabálytalankodott, többször Pók szemébe, arcába nyúlt, akciót csinálni viszont sokáig képtelen volt, sőt a második szakasz első percében egy zónaszéli szituációból a magyar bravúrosan ki tudta léptetni (5-2). A folytatásban ugyan Tosun egy levitellel 5-4-re zárkózott, de Pók stabil és higgadt maradt, így az utolsó percre fordulva is még egy ponttal vezetett.

Másodperceken múlt a bronz

A záró 60 másodperc óriási feszültséget és magyar szempontból szívszaggató drámát hozott.

A kifejezetten sportszerűtlenül küzdő török egy kiléptetéssel egyenlített ugyan, de néhány másodperccel később Martin Gábor szövetségi kapitány a sokadik arcra ütés után videózást kért, a zsűri pedig egy ponttal büntette a törököt (6-5). Ekkor alig húsz másodperc volt már csak hátra, Tosun pedig nekirontott Pók Karolinának, aki remekül védekezett, a török rivális utolsó nagy indításából viszont nem tudott kiforogni, és kilépés helyett – amivel csak egy pont járt volna Tosunnak, így Pók maradt volna jobb helyzetben – a zóna szélén beleállt egy dobásba, ám erre Tosun figyelt és ő tudta megdobni ellenfelét, ami négy pontot és 9-6-os vezetést jelentett a számára.

A szövetségi kapitány sem találta a szavakat

Az utolsó három másodpercben Póknak nem maradt már esélye, így elbukta a bronzérmet, amit láthatóan sem ő, sem edzői nem akartak elhinni. A meccs után percekig képtelen volt megnyugodni, de hosszú ideig Martin Gábor sem találta a szavakat.

Elcsesztem a végén. Nagyon bántó, hogy azon múlott az egész, pedig meg tudtam volna verni egy ilyen nagyon erős versenyzőt. De ebből is tanulni kell, ez van

– mondta az M4-nek Pók Karolina.

A magyar női válogatott két ötödik hellyel zárta az Európa-bajnokságot, mivel csütörtökön Szabados Noémi vesztette el bronzmeccsét nagy csata végén 5-4-re.