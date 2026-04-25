Furcsa szokást figyeltek meg a gyorskaján élő gibraltári makákóknál

A tudósok észrevették, hogy egy gibraltári makákókból álló csoport szándékosan elkezdett földet enni, hogy megnyugtassa a gyomrát, miután a turisták által hátrahagyott túlságosan édes és sós gyorsételt ették – írja az IFLScience.

Becslések szerint körülbelül 230 berber makákó él Gibraltáron, egy apró brit tengerentúli területen Spanyolország déli partján. A szemtelen viselkedésükről ismert majmok gyakran odamennek a nyaralókhoz, és zaklatják őket élelemért. Azonban egyre inkább úgy tűnik, hogy az emberi nassolnivalókat nem tudják jól megemészteni.

Változó szokások

A Cambridge-i Egyetem kutatói 2022 nyara és 2024 tavasza között megfigyeltek egy makákó populációt a népszerű turista célpontnál, a gibraltári hegyen. 98 megfigyeléssel töltött nap alatt 44 különböző makákót regisztráltak, amely földet evett.

Azt is egyértelműen megállapították, hogy a felkapott helyeken élő majmok sokkal több földet ettek, mint a csendesebb helyeken élő társaik.

Ennek megfelelően a földevési arányok az ünnepi időszakban tetőztek, és a csendes szezonban csökkentek. Sylvain Lemoine, a Cambridge-i Egyetem munkatársa szerint az olyan nassolnivalók, mint a fagylalt, a keksz, a csokoládé vagy a chips valószínűleg mikrobiom-zavarokat okozhat, amit földdel oldanak fel az állatok, ugyanis az semlegesíti a gyomor pH-értékét.

A Scientific Reports szaklapban közzétett kutatás szerint a majmok nem saját maguktól vették át ezt a szokást. A kutatók szerint ez a társadalmilag tanult viselkedés egyik példája, mivel a különböző csapatok más-más talajtípusokat részesítenek előnyben. A tendencia ráadásul túl gyorsan alakult ki ahhoz, hogy biológiai vagy genetikai változás eredménye legyen. Mindez rávilágít arra, mennyire alkalmazkodóképesek tudnak lenni a főemlősök, amikor a környezetük megváltozik.