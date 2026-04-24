Real-blama a bajnokságban: kézben volt a meccs, mégsem lett meg a győzelem

A 94. percben csúszott ki a Real Madrid kezéből a győzelem Sevillában a spanyol bajnokság 32. fordulójának nyitómeccsén, a Betis elleni 1-1-es döntetlennek pedig a Barcelona örülhet igazán.

Nagyon sokáig úgy tűnt, hogy Vinícius Jr. 17. percben szerzett gólja dönti el a péntek esti meccset, mert ugyan Lunyinnak nagy védéseket is be kellett mutatnia, de a Betis összességében nem tudta feltörni a madridi védelmet. Ráadásul a vendégek brazil támadója is ziccerbe került a 86. percben, de lapos lövését lábbal védte a kapus.

Ez a kihagyott helyzet pedig megbosszulta magát, ugyanis a hosszabbításban Mendy könnyen megadta magát a tizenhatoson belül, majd Antony passzát még blokkolta a madridi védelem, de a kipattanó Bellerínhez került, aki a rövid alsóba lőtt.

A Real Madrid hátránya így nyolc pont a Barcelona mögött és a katalánok még játszanak a fordulóban, igaz, a mindenkire veszélyes Getafe ellen, ráadásul idegenben.

A Real Madrid az elmúlt négy fordulóban csak egyszer nyert, miközben kikapott a Mallorcától és a Betis mellett a Girona ellen is döntetlent játszott.

LaLiga, 32. forduló Real Betis-Real Madrid 1-1 (0-1)