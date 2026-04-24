Curtis: Nem azt szeretném, hogy a bűnös testvéremet mentsék fel, hanem, hogy az ártatlan testvéremet ne ítéljék el

Pénteken a Fővárosi Ítélőtáblán az utolsó szó jogán szólalhatott fel társaival Curtis testvére, Sz. Lajos – a három férfit Katzenbach Imre néhai labdarúgó megölésével vádolták meg, és nem jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték őket. A tárgyalás végére ért oda Curtis, aki a Blikknek elmondta: eredetileg úgy volt, hogy az édesanyja is vele tart, de reggel nem érezte jól magát.

A rapper továbbra is kitart amellett, hogy testvére ártatlan.

Nem azt szeretném, hogy a bűnös testvéremet mentsék fel, hanem, hogy az ártatlan testvéremet ne ítéljék el, és ez nagyon fontos. Kapcsolattartója vagyok Lajosnak, sokat beszélünk, így jól tudom, a tárgyalások közeledtével még nehezebb számára is ez az ügy. Édesapánk halála után ő testesítette meg számomra az apát, egy igazi példakép volt mindig is. Példamutató életet élt, békefenntartóként, katonaként, majd testőrként is. Összeegyeztethetetlen a múltjával az, amivel vádolják, és ez a legszomorúbb ebben az egészben

– fogalmazott Curtis.

Az ügyben eredetileg jövő héten hirdettek volna jogerős ítéletet, de ezt elnapolták május 6-ra. Curtis örült ennek a hírnek, mert véleménye szerint az utolsó szó jogán elmondottak elindíthattak valamit a bíróban. Bízik benne, hogy a bátyjáékat végül felmentik.

Bízik abban, hogy végül az igazság győz

Curtis március végén a TV2 stúdiójában azt mondta: