curtissz. lajos
Szórakozás

Curtis: Nem azt szeretném, hogy a bűnös testvéremet mentsék fel, hanem, hogy az ártatlan testvéremet ne ítéljék el

Curtis (Széki Attila)
TV2
admin Csontos Kata
2026. 04. 24. 11:00
Pénteken a Fővárosi Ítélőtáblán az utolsó szó jogán szólalhatott fel társaival Curtis testvére, Sz. Lajos – a három férfit Katzenbach Imre néhai labdarúgó megölésével vádolták meg, és nem jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték őket. A tárgyalás végére ért oda Curtis, aki a Blikknek elmondta: eredetileg úgy volt, hogy az édesanyja is vele tart, de reggel nem érezte jól magát.

A rapper továbbra is kitart amellett, hogy testvére ártatlan.

Nem azt szeretném, hogy a bűnös testvéremet mentsék fel, hanem, hogy az ártatlan testvéremet ne ítéljék el, és ez nagyon fontos. Kapcsolattartója vagyok Lajosnak, sokat beszélünk, így jól tudom, a tárgyalások közeledtével még nehezebb számára is ez az ügy. Édesapánk halála után ő testesítette meg számomra az apát, egy igazi példakép volt mindig is. Példamutató életet élt, békefenntartóként, katonaként, majd testőrként is. Összeegyeztethetetlen a múltjával az, amivel vádolják, és ez a legszomorúbb ebben az egészben

– fogalmazott Curtis.

Az ügyben eredetileg jövő héten hirdettek volna jogerős ítéletet, de ezt elnapolták május 6-ra. Curtis örült ennek a hírnek, mert véleménye szerint az utolsó szó jogán elmondottak elindíthattak valamit a bíróban. Bízik benne, hogy a bátyjáékat végül felmentik.

Bízik abban, hogy végül az igazság győz

Curtis március végén a TV2 stúdiójában azt mondta:

Lajos bátyámat nagyon várjuk haza, és áprilisban, bízom benne, hogy az igazság fog győzni.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik