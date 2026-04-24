Magyar Péter része volt a NER-nek, őt soha sem hagyták az út szélén. Ilyen értelemben szerintem én nem voltam része a NER-nek – mondta Navracsics Tibor leköszönő közigazgatási és területfejlesztési miniszter pénteken Fiala János Youtube-csatornáján.

Bármilyen pozíciót töltöttem be, az nem kegyelmi pozíció volt, hanem olyan, ahol keményen kellett dolgoznom, és bizonyítanom kellett, hogy ott helyem van. Magyar Péternek nem ilyen pozíciói voltak: tehát azok igazgatótanácsi, felügyelőbizottsági, Diákhitel Központ-vezérigazgatói pozíciók – ezek NER-pozíciók

– mondta Navracsics, aki szerint, ha a Magyar Péter-jelenség Angliában ütötte volna fel a fejét, akkor az érintett párt megpróbálta volna integrálni, nem pedig elzárkóztak volna tőle. „Akkor most ő egy platform vezetője lenne a Fideszen belül” – tette hozzá.

A műsorban a leköszönő miniszter arról is beszélt, hogy korábban, személyes ismeretségei révén, több alkalommal, 2006 és 2010 között, 2010 és 2014 között, valamint EU-s biztosi időszaka alatt is megkörnyékezték más pártok, hogy lépjen be hozzájuk, mert szerintük „közelebb állt hozzájuk kulturálisan”, mint az akkori Fideszhez.

Mint arról beszámoltunk, a Fidesz választási veresége után Navracsics bejelentette: mivel egyéniben nem szerzett mandátumot, a pártlistára pedig saját kérésére nem vették fel, visszavonul a politikától. Navracsics Tibor a tapolcai körzetben a szavazatok 39,7 százalékával a második helyen végzett tiszás kihívója, Balatincz Péter mögött, aki 54 százalékot szerzett. A most leköszönő miniszterrel még a választások előtt készítettünk hosszú interjút, melyben Magyar Péterről, a nemzetközi helyzetről és a tapolcai központú választókerület problémáiról is beszélt.