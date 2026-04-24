Antilopok Hatvanpusztán, magyar rodeó és kilónyi lecsót cipelő serpa – válogatás fotóriportereink díjazott képeiből

Ahogy beszámoltunk róla, április 23-án között kihirdették a 44. Magyar Sajtófotó Pályázat díjazottjait. Mohos Márton és Szajki Bálint fotóriporter-kollégáink munkáit összesen tíz díjjal jutalmazta a zsűri.

Márton az Emberábrázolás – portré (sorozat) és Sport (sorozat) kategóriák második helyért járó díját hozta el, Bálint pedig a Hír- és eseményfotó első és harmadik, a Képriport kategória második, a Sport (sorozat) harmadik és a Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi) kategória első díját nyerte el. Mindemellett neki ítélték a legjobb kollekcióért járó Munkácsi Márton-díjat, a legjobb teljesítményt nyújtó 30 év alatti fotográfusnak járó Szalay Zoltán-díjat és a legjobb Magyarországon készült hírképért járó Escher Károly-díjat.

Cikkünkben összegyűjtöttük fotósaink megjelent, nyertes képriportjait.

Mohos Márton

„Amikor elveszítesz valamit, akkor jössz rá, hogy mennyire szeretted”

A Jókai utcai házomlásban megsérült táncművész, Tóth Nikolett csodával határos módon élte túl a balesetet. Aktívan küzd a rehabilitációjáért, a bíróságon a felelősök megtalálásával és felelősségre vonásával, belül pedig a tragédia feldolgozásával. Közben újra dolgozik, balettmesterként, és a színpadra is visszatért. Mohos Márton hónapokig követte Niki történetét, hogy bemutassa: emberfeletti kitartással és akaraterővel még a legmélyebb pontról is van kiút. A Niki történetét bemutató cikkünk itt érhető el.

10 fotó

A magyar rodeó

Július végén egy hétvégére a monorierdői Hell on Hooves Ranch átalakul vadnyugattá: itt rendezik ugyanis minden évben a Tyuxirodeót. Tavaly fotóriporterünk is végigkövette az eseményt. A Pest vármegyei településre erre a két napra igazi „amerikai feeling” költözik. Kétségtelenül az élő bikarodeóshow az esemény fénypontja. Nádor József „Tyuxi”, az esemény ötletgazdája és névadója maga is rider volt.

A rodeóról készült képriport itt nézhető meg.

10 fotó

Szajki Bálint

Magyar szafari

Az Orbán család, egész pontosan a miniszterelnök 85. életévében járó édesapja, Orbán Győző tulajdonában álló hatvanpusztai birtok elé szervezett tüntetést Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő tüntetésbe oltott tárlatvezetésként hirdette meg az eseményt, amelynek alkalmával körbejárták a birtokot és Mészáros Lőrinc környező földjeit, ahol antilopokkal is találkoztak a résztvevők. Magát a hatvanpusztai uradalmat az óvintézkedések miatt csak létráról és emelőkosárból lehetett alaposabban megnézni.

Az eseményről készült teljes galériánk itt nézhető meg.

10 fotó

Európa utolsó serpái

Aki október utolsó hétvégéjén az Alacsony-Tátrában járt, nem hallucinált, ha százával látott hordkeretes teherhordókat nyüzsögni az esőben: akkor rendezték a Szlovákiában nagy hagyománynak örvendő serpafutamot, a 41. Sherpa Rallye-t. A rossz idő ellenére a teherhordók dagadó vádlikkal és hatalmas mosollyal álltak rajthoz, hogy több mint ötezer kilónyi lecsót, sört és Kofolát vigyenek 1740 méter magasba, mi pedig egy felvidéki magyar teherhordó nyomába szegődve követhettük végig ezt a különleges futamot, ahol emberfeletti küzdelmeket, bajtársiasságot és Európa utolsó serpáit találtuk.

Polák Zsóka és Szajki Bálint közös riportja itt érhető el.