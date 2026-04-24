Schäfer csapata sorra nyeli a gyomrosokat és még mindig nem lehet nyugodt

A Schäfer Andrással felálló Union Berlin elég simán kikapott 3-1-re az RB Leipzig otthonában a Bundesliga 31. fordulójában. A hazaiaknál Willi Orbán végig a pályán volt, a vendégeknél Schäfert a 83. percben cserélték le.

A fővárosiak idén a 16. bajnokijukat játszották, ezeken a mérleg: két győzelem, öt döntetlen és immár kilenc vereség.

Az első félidőben eldőlt

A lipcseiek az első félidőt követően 2-0-ra vezettek, de akár nagyobb is lehetett volna a különbség, az Union ráadásul még csak lövéssel sem próbálkozott. Az 51. percben volt az első vendéghelyzet, de a labda akkor is magasan is a léc felett hagyta el a játékteret.

A szezon végéig megbízott, a második meccsén irányító Marie-Louise Eta hármat is cserélt, hogy felrázza a berlinieket, de a Leipzig szerezte az újabb gólt, Ridle Baku volt ezúttal a befejező ember. Bár a szépítés összejött az Unionnak, nem sok esélye volt a berlini csapatnak a pontszerzésre, Eta pedig két vereségnél tart a kispadon.

Az Unionnak hátrafelé kell nézegetnie

Miközben a Lipcse egyhuzamban az ötödik bajnokiját nyerte meg és stabilan őrzi dobogós helyét, az Union a legutóbbi négy fordulóban nyeretlen maradt, és csal egy pontot szerzett. Jelenleg még így is hat ponttal az osztályozó előtt van a csapat, de az üldözők még mind játszanak a fordulóban. Az Union a folytatásban csak közvetlen riválissal játszik majd: a Kölnnel, a Mainzcal és végül az Augsburggal.

