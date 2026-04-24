Letartóztattak két embert az Orbán Viktor öccsét érintő vendégmunkás-ügyben

Letartóztatta a Budai Központi Kerületi Bíróság azt a két személyt, akit befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt vettek őrizetbe az Orbán Viktor öccsét érintő vendégmunkás-ügyben.

Egy magánszemély tett feljelentést korábban Orbán Áron társai ellen, mert szerinte azok becsapták. A Telex korábbi beszámolója szerint azt ígérték neki, hogy munkavállalási vízumot és munkát szereznek majd Magyarországon az általa toborzott nepáliaknak, ebben pedig Orbán Viktor öccse, Orbán Áron van a segítségükre. A férfi fizetett, de végül egyetlen általa toborzott nepáli sem kapott vízumot.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy a most letartozott gyanúsítottak a befolyásos hivatalos személyekkel fennálló bizalmi kapcsolataikra hivatkozva ígérték azt, hogy gördülékenyen intéznek majd pénzért tartózkodási engedélyeket a munkavállalóknak.

17 ezer euróval húzták le a vállalkozót

Ezután a vállalkozó szerződést kötött a férfi érdekeltségébe tartozó céggel és 17 ezer euró előleget utalt a harmadik országbeli munkavállalók tartózkodási engedélyének mielőbbi elintézésére. Végül a vállalkozó által toborzott ázsiai munkavállalók vízumkérelmeit elutasították, és az alaptalanul átvett összeget a gyanúsított társukkal elosztották egymás között.

A Központi Nyomozó Főügyészség négy személyt hallgatott ki gyanúsítottként, és közülük két főt vettek őrizetbe. A bíróság egyetértett az ügyészség indítványával és mind a két terheltet letartóztatta. A végzés ellen a gyanúsítottak és védőik is fellebbeztek.