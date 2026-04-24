Polgár Tünde a Magyar Pétert becézgető kommentelőknek: Nem, neked ő nem Peti

Mohos Márton / 24.hu és Fülöp Dániel / 24.hu
2026. 04. 24. 14:23
Polgár Tünde a napokban az Instagram-oldalán tett közzé egy videót, melyben felhívta a figyelmet arra, hogy sem a leköszönő, sem a leendő miniszterelnököt nem ildomos becenevekkel illetni – ahogyan azt számos kommentelő teszi a közösségi oldalakon.

Nem, neked ő nem Peti. Nem őriztünk együtt libát. Drága nagymamám mindig ezt mondta, ha valaki tiszteletlenül közelített hozzá. Szóval amikor valaki azt írja, hogy Peti is egy zsákbamacska, miután mindenki azt mond, amit akar, vagy a Viktornál már nehezebb ezt meg azt találni, amikor egy ex vagy jövőbeli miniszterelnököt Petizünk, Viktorozunk, akkor bármilyen véleményed is legyen arról a személyről, az egész intézményt lenézed, degradálod, és a haveri kocsmaszintre húzod le. Ne tegyük ezt!

A médiaszemélyiség hangsúlyozza: annyival többet jelent a demokráciában egy ilyen rang, hogy érdemes hozzá végre felnőni és tisztelettel beszélni az említett emberekről, hiszen egy rangot, egy intézményt képviselnek, ami egyúttal a magyarokat is képviseli.

„Ne csak éljünk a demokratikus jogainkkal, hanem gyakoroljuk ezt olyan szinten is, hogy betartjuk ezt a minimális etikettet, hogy megadjuk a rangnak járó tiszteletet. Minimum szólítsuk ezeket az embereket a teljes nevükön, de soha nem Peti vagy Viktor, senkit nem húzunk le a kocsma szintjére. Hogyha azt szeretnénk, hogy egy szebb és jobb világban éljünk, ezt a minimális tiszteletet az életben mindenkinek, minden rangnak meg kell adni. Ha ezt az icipicit már mind elkezdjük gyakorolni, már egy kicsit a tisztább levegőjű, a kulturáltabb kommunikáció felé el tudunk indulni, és ez azért annyira alap, hogy ezt már szerintem az oviban mind megtanultuk, csak valahogy közben elszabadultunk, mint a veszett fejsze nyele. Szóval próbáljuk meg magunkat visszahúzni és újra tisztelettel viseltetni, kommunikálni és nézni a másikra!”

– zárta mondandóját Polgár, aki egyébként többször is megszólalt már közéleti kérdésekben, korábban a Szőlő utcai javítóintézet ügyére reagálva a Parlamentben ülő politikusnak is üzent:

