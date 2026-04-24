Bódis Kriszta az egészségügy, a szociális ellátórendszer, az oktatás és egyéb területek közötti társadalompolitikai koordinációért felel majd a Ruff Bálint által vezetett Miniszterelnökségen – közölte Magyar Péter, a Tisza-kormány leendő gyermek- és oktatásügyi minisztérét, Lannert Juditot bemutató beszélgetésben.

Bódis Kriszta író, dokumentumfilmes, a romák társadalmi integrációjával foglalkozó Van Helyed Alapítvány alapítója, a Tiszához való csatlakozása óta a párt szociálpolitikai szakértőjeként szerepelt a nyilvánosságban.

Bódis a minisztériumi megbízatása mellett a józsefvárosi központú választókerület egyéni képviselője is lesz az új parlamentben. A politikus április 12-én több mint 30 százalékos különbséggel győzte le fideszes ellenfelét, Ferencz Orsolya űrügyi kormánybiztost.

Bódis Krisztával a Tiszához való csatlakozását követően hosszú, a személyes motivációit és a szociális szerepvállalását is érintő interjút készítettünk a 24.hu-n. Az esetleges kormányzati szerepével kapcsolatban akkor azt mondta, ha felkérik egy pozícióra, a feladat fogja érdekelni, és majd felelősen eldönti, hogy el tudja-e vállalni vagy sem.

A Tisza-kormány szociális- és családügyi tárcájának vezetésére a pártelnök végül Kátai-Németh Vilmos jogászt kérte fel, aki Magyarország első vak minisztere lesz.