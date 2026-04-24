Bukása után térdsérüléssel kezelték, napokkal később meghalt a kerékpárversenyző

Cristian Camilo Munoz szombaton, egy franciaországi versenyen bukott, írja az MTI. Csapata, a Nu Colombia közlése szerint Munozt a baleset után először térdsérülés miatt kezelték, majd a többiekkel együtt az észak-spanyolországi Oviedóba utazott, ahol újabb vizsgálatokon vett részt kedden.

Ott egy nehezen kontrollálható fertőzést fedeztek fel nála és az orvosi ellátás ellenére az állapota romlott, majd a szövődmények végül a halálához vezettek.

„Az ő története arra emlékeztet minket, hogy minden nap hajtanunk kell az álmainkért, még akkor is, ha az út felfelé vezet. Velünk marad a példamutató magatartása, ahogy elérte céljait, és ahogy inspirált mindenkit, aki látta őt versenyezni” – áll csapata közleményében.

Munoz 2024 óta volt ennek Nu Colombia a tagja, 2019 és 2021 között Tadej Pogacar klubját, az UAE-t erősítette. Legjobb eredményeit egy kolumbiai utánpótlásversenyen aratott szakaszgyőzelmek jelentették.

A Nu Colombia Munoz halálának hírére visszalépett a jelenleg zajló asztúriai körversenytől, ahol a pénteki szakasz egyperces gyászszünettel indult.