89 órára leáll a debreceni repülőtér forgalma

2026. május. 04. 13:45 és május 8. 07:00 között preventív jellegű karbantartást végeznek a Debreceni Nemzetközi Repülőtér futópályáján, közölte a létesítmény a Facebookon.

Mint írták: a munkálatok célja a repülőtér infrastruktúrájának hosszú távú, zavartalan működésének biztosítása és a futópálya állapotának folyamatos javítása.

A munkálatok ideje alatt a repülőtér forgalma leáll. A repülőtér munkatársai tájékoztatták a légitársaságokat és partnereket a karbantartásról. A tervezett munkálatokat a lehető legkevesebb járat érintésével végezzük el, hogy minimalizáljuk a kellemetlenségeket

– közölték, hozzátéve, hogy a tervezett munkálatok négy járatot érintenek a menetrendben.