Sosem látott felvételeket osztottak meg Lajos hercegről

Vilmos herceg és Katalin hercegné legfiatalabb gyermeke, Lajos herceg a minap ünnepelte a 8. születésnapját, melynek apropóján hagyományosan új portré jelent meg róla a walesi hercegi pár hivatalos Instagram-oldalán.
A képet követően azóta egy videós montázst is közzétettek a hercegről, akit a felvételeken láthatunk a homokban játszani, krikettezni és búvárruhában is csobbanni – csupa olyan szituációban, amilyenben szinte sosem mutatják őt a szülei.
Köszönjük a születésnapi köszöntéseket Lajos hercegnek! A 8 remek!
– fűzték hozzá a bejegyzéshez.
