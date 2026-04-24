Sosem látott felvételeket osztottak meg Lajos hercegről

Vilmos herceg és Katalin hercegné legfiatalabb gyermeke, Lajos herceg a minap ünnepelte a 8. születésnapját, melynek apropóján hagyományosan új portré jelent meg róla a walesi hercegi pár hivatalos Instagram-oldalán.

A képet követően azóta egy videós montázst is közzétettek a hercegről, akit a felvételeken láthatunk a homokban játszani, krikettezni és búvárruhában is csobbanni – csupa olyan szituációban, amilyenben szinte sosem mutatják őt a szülei.

Köszönjük a születésnapi köszöntéseket Lajos hercegnek! A 8 remek!

– fűzték hozzá a bejegyzéshez.

