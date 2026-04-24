Nagy Ervin úgy tudja, hogy taxival vitték el az iváncsai akkugyárban kitört tűz sérültjeit

Három ember volt megfigyelés alatt az iváncsai akkumulátorgyárban keletkezett hétfői tűz miatt – közölte a dunaújvárosi kórház az RTL Híradóval.

A tűzről Nagy Ervin színész, a dunaújvárosi központú választókerület megválasztott tiszás parlamenti képviselője posztolt először hétfőn. Nagy és a híradónak nyilatkozó egyik volt alkalmazott arról számolt be, hogy mentő helyett taxival vitték kórházba a sérülteket az SK On gyárából.

A kórház szerint a sérültek égési sérülést és szénmonoxid-mérgezést nem szenvedtek el. A kormányhivatal és a dél-koreai cég is vizsgálja az ügyet.

A név nélkül nyilatkozó korábbi alkalmazott azt mondta, hogy gyártási hulladék kapott lángra, amikor az anód és katód hulladékot ürítették volna ki. Úgy tudja, hogy bekapcsolt a tűzoltórendszer, de a víz hatására csak még jobban égett a hulladék, amit a dolgozók először poroltóval próbáltak eloltani, később egy erre a célra alkalmas ponyvával fojtották el tüzet.

A gyár közlése szerint helyi tűzoltócsapatuk két perc alatt eloltotta a lángokat, ami szerintük egy kommunális hulladékgyűjtőben gyulladt ki.