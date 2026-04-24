200 métert zuhant és meghalt egy turista a Magas-Tátrában

2026. 04. 24. 21:44
Egy hegycsúcs megmászása közben lezuhant és meghalt egy lengyel turista a Magas-Tátra szlovákiai részén pénteken – jelentette a hegyimentő szolgálat (HZS) közlésére hivatkozva a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

A szerencsétlenség a Jég-völgyi-csúcs (Ladovy stít) közelében történt, amikor két lengyel turista meg akarta mászni a csúcsot. A havas terepen egyikük vélhetően megcsúszott, majd mintegy 200 métert zuhant és az esés következtében az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett – közölte a HZS.

A hegyimentő szolgálat munkatársai Ótátra-füredről (Stary Smokovec) a szlovák belügyminisztérium helikopterével szálltak ki a helyszínre, ahol felvették a szerencsétlenül járt turista földi maradványait, majd átadták azokat a helyi rendőrségnek.

