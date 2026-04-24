Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek Magyar Péter. A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője a 2022-ben hivatalba lépett Orbán-kormánynak is tagja volt mintegy fél évig közlekedési államtitkárként, akkor távozott, amikor az ágazat a miniszteri tisztségről lemondó Palkovics Lászlótól Lázár Jánoshoz került.

Második aranykort vár tőle Magyar

Vitézy Dávidot azzal a feladattal bíztam meg, hogy vezesse ki a MÁV-ot ebből a káoszból, kezdje meg a Tisza közlekedési és városfejlesztési programjának végrehajtását, és a rendszerváltás nyomán visszaszerzett uniós források segítségével indítsa útjára a magyar vasút és közlekedés Baross Gábor vasminisztert követő második aranykorát

– írta Magyar, aki szerint Vitézynél többet senki nem tett azért, hogy minden magyar ember számára látható legyen a Lázár János által az elmúlt években végrehajtott, a magyar vasutat érintő rombolás.

„Vitézy Dávidnak gyermekkora óta a közlekedés és a városfejlesztés az élete; több mint húsz éve dolgozik azon, hogy Magyarország ezen a területen is belépjen a XXI. századba. A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, és világszerte tanított és adott tanácsot közlekedési, urbanisztikai ügyekben, és irányításával látványosan megújult Budapest közlekedése 15 éves” – méltatta a közlekedéspolitika vezetésére felkért Vitézyt Magyar.

Vitézy Dávidról, az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb hazai közlekedéspolitikusáról még 2024-ben írtunk hosszabb portrét, amelyben a kezdetekről, fideszes kapcsolatairól, BKK-s munkájáról és az általa elképzelt közlekedésfejlesztési vízióiról is szó esett.

A politikusnak a miniszteri kinevezéssel párhuzamosan távoznia kell a Fővárosi Közgyűlésből, ahová 2024-ben azt követően került be, hogy a főpolgármester-választáson (melyen a fideszes Szentkirályi Alexandra visszalépett a javára) kevesebb mint háromszáz szavazattal kikapott Karácsony Gergelytől.

Először lesz miniszter egy vak honfitársunk

A leendő miniszterelnök azt is bejelentette: Kátai-Németh Vilmos lesz a szociális és családügyi miniszter lesz. A magyar történelemben először fordul elő, hogy egy „vak honfitársunk” állhat a minisztérium élén – hangsúlyozta a Tisza Párt elnöke.

16 évesen elveszítette látását, ami sorsfordító volt számára, de egyben meg is erősítette: fekete öves aikidó mester lett, jogi diplomát szerzett, ügyvédként dolgozik. Látássérültként saját tapasztalatból ismeri a fogyatékossággal élők kihívásait. Kiemelten fontos számára az esélyegyenlőség

– írta róla Magyar, majd kiemelte: Kátai-Németh 2024-ben csatlakozott a Tiszához, április 12-én pedig egyéni képviselőjelöltként aratott győzelmet a csepeli központú választókerületben.

Fő célja, hogy minden honfitársunk – születési helyétől, származásától függetlenül – minőségi egészségügyi és oktatási ellátáshoz jusson

– fogalmazott Magyar, majd hozzátette: Kátai-Németh feladatai közé tartozik majd a rászorulók képviselete és a szociális és gyermekvédelmi rendszer megerősítése is. Egy működő gyermekvédelmi rendszer megteremtése mellett az utóbbi húsz évben elkövetett bűncselekmények teljes körű kivizsgálása is feladata lesz.

Az oktatási miniszter személyéről 14 órakor számol be a leendő miniszterelnök.