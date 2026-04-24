„Elérték a céljukat” – Szily Nóra sokat sírt a Magyar Péterrel készült interjúja után

Tavaly karácsonykor jelent meg Magyar Péter Youtube-csatornáján egy interjú, amelyet Szily Nóra készített a politikussal. A beszélgetés miatt – amelyet több mint 661 ezerszer néztek meg – a riporter sok dicséretet kapott, ám durva kritikákkal is illették, ami igencsak megviselte. Erről nemrég Kadarkai Endre HALLGATLAK – Jótanácsok az élethez című műsorában beszélt.

Megreccsentette a világszemléletem. Öncélúan nem bántunk, engem nem erre tanítottak. Ott az nekem nagyon fájt, és nyilván összementem picire, elbújtam, sokat sírtam. Elérték a céljukat, de akkor is büszke vagyok

– idézte a story.hu az újságírót, aki elárulta, hogy a fiai nagyon féltették, nehogy belerokkanjon a sok bántásba. Bevallása szerint nem is állt távol ettől.

A történtek hatására hetekig ki sem mozdult az otthonából, lelkileg is bezárkózott. Aranyosi Péter éppen akkor hívta meg az estjére, hogy jobb kedvre derítse, amikor azon mélázott, mi lesz vele. Összeszedte magát, és a húgával készült az estre, ám végül nem jutottak el.

Előtte a lányának a kutyáját el kellett szállítmányoznunk valahova, és akkor belém csapott egy taxi. 150 méterre a Kongresszusi Központtól, járásképtelenné téve az autómat. Na, én ott összeomlottam. Ráborultam a kormányra, és zokogtam. Nem jutottam el az estre, jött a macera az autómmal, másfél hónapig tették össze, de fizikai bajom nem lett.

Húsvét előtt aztán a fizikai baj is utolérte Szilyt: az ünnep miatt takarításba fogott, ám baleset érte. Leesett a szobalétráról, és térd alatt eltörött a sípcsontja, azóta is csak járókerettel tud közlekedni.

Én, felelőtlen, a szobalétrán a szekrény tetejét akartam letörölni, jött a húsvét. Nem értem el, felléptem a párkányra, azon megcsúszott a zoknim, leestem, és nem tudtam mozdítani a lábam. Sokkot kaptam, és önkívületi állapotban azt éreztem, az ágyamra kell, hogy feküdjek, hogy pihentessem a lábam. A könyökömön húzva bevonszoltam magam az ágyra, és zokogva elaludtam. Majd felébredtem reggel, és rájöttem, hogy nem tudok mozogni

– emlékezett vissza.

Végül felhívta a fiait, majd a kórházba érve azonnal műtéten kellett átesnie. Azóta is lábadozik, a teljes gyógyulás pedig sokáig várat még magára, orvosai szerint legalább 12 hétbe fog telni, mire felépül.

Az újságíró nemrég Magyar Péter szürreális közrádiós interjújával kapcsolatban is megszólalt: