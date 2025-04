Verstappen futamgyőzelemre váltotta a meseszerű pole-t a Japán Nagydíjon

Az élről induló Max Verstappen nyerte meg a Forma-1 Japán Nagydíját, miután az első kanyarban visszaverte Lando Norris támadását és magabiztos versenyzéssel megőrizte az első helyet. A két McLaren ért még oda a dobogóra, Norris lett a második, Oscar Piastri pedig a harmadik. A mercedeses Kimi Antonelli közben történelmet írt.

Verstappen szombaton minden várakozást felülmúlva, pályarekorddal nyerte meg a pole-t – előtte Norris is csúcsidőt ment –, majd a vasárnapi futamon a rajtot is jól kapta el, hamar bevágott riválisa elé, így meg tudta őrizni az első helyét. Az első tízben egyébként nem volt változás, így jobb híján azt jegyezhettük fel, hogy az egyik kanyarban hibázó Liam Lawsont megelőzte Cunoda Juki – ugye a Red Bull két futam után lecserélte az új-zélandit a japánra, kettejük külön meccsének ez ad pikantériát.

Miközben végig lógott az eső lába, az első tízben egy helycsere volt, a többiekkel ellentétben kemény keverékeken rajtoló Lewis Hamilton a hatodik körben előzte meg az időmérő egyik kellemes meglepetését szállító Isaac Hadjart és jött fel a hetedik pozícióba.

Az élmezőnyben George Russell indította meg a kerékcserék sorát, és a boxban jegyezhettük fel a verseny első izgalmas szituációját:

a Red Bullnál a megszokotthoz képest lassabbak voltak a kerékcserénél, így a kijáratnál egymás mellé került Verstappen és Norris, a holland kissé leterelte a fűre riválisát, de a versenybírák egyiküket sem látták szabálytalannak.

LAP 22/53

Verstappen and Norris exit the pits side-by-side and the McLaren driver gets onto the grass on exit 😱#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/Zg72rTj5hJ

— Formula 1 (@F1) April 6, 2025