A folyamatos tűzesetek miatt kisebb pánik övezi a vasárnapi Forma-1-es futamot

Már a pénteki első és második szabadedzésen is gondot okozott a tűz a suzukai versenypályán, majd a Forma-1-es világbajnokság idei harmadik futamának szombati napján is ugyanezen problémával kellett megküzdeniük a pályamunkásoknak és a tűzoltóknak.

A harmadik szabadedzésén a világbajnoki összetett élén álló Lando Norris, a McLaren versenyzője volt a leggyorsabb, a 25 éves brit pilóta mögött csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri lett a második, míg a harmadik köridőt George Russell, a Mercedes brit versenyzője érte el. A címvédő és négyszeres vb-győztes Max Verstappen (Red Bull) ötödikként, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (Ferrari) pedig hatodikként zárta a gyakorlást.

A small grass fire beside the circuit is currently being extinguished #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/OomAusRYH5

A tűz azonban ezúttal is borzolta az idegeket, hat perccel a gyakorlás megkezdése után immáron a harmadik helyen kapott lángra a fű. És ugyan sikerült eloltani, a szabadedzés végén újra fellobbantak a lángok, és már nem is indították újra a tréninget.

Ez a folyamatos tűzprobléma kérdéseket vetett fel a biztonsági protokollokkal és a pálya karbantartásával kapcsolatban.

– jelezte közleményben a nemzetközi szövetség (FIA), ám a folyamatos locsolás sem hozott sikert, az időmérőn ismét akadt dolguk a pályamunkásoknak.

A tüzeket feltételezések szerint az autókból származó szikrák és a száraz fű kombinációja okozta.

Ami az időmérőt illeti, a második szakasz végén a tűzoltás miatt jött a piros zászló, azonban szerencsére a végén már nem erről szóltak a hírek.

The grass at Suzuka has caught fire. Again. For the third time this weekend.#JapaneseGP @AlwaysRaceDay pic.twitter.com/73F7j1uLrb

— Mr Matthew CFB (@MrMatthew_CFB) April 5, 2025