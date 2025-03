Megalázás és pánik – mi történik a Red Bull Forma-1-es csapatánál?

Azt nem lehet állítani, hogy váratlanul érhetett bárkit, hogy a Red Bull bejelentette: Szuzukában már Cunoda Juki lesz a négyszeres világbajnok Max Verstappen csapattársa, míg Liam Lawson megy vissza a tartalékcsapatnak számító Racing Bullshoz. Nem áll távol a csapattól, hogy szezon közben cserélgeti a pilótáit, emlékezhetünk rá, a holland is így lépett előre 2016-ban Danyiil Kvjat helyére – és rögtön futamgyőzelemmel kezdett –, az a húzás pedig annyira bejött, hogy Verstappen később futószalagon szállította a világbajnoki címeket, jelenleg is ő a címvédő.

A Red Bull 2016-ban is viszonylag korán, már a negyedik futamot követően meglépte a váltást, pedig Kvjatnak ott még egy dobogó is összejött Kínában. Csakhogy az orosz előtte kapott egy év türelmi időt, így nem egyik pillanatról a másikra fokozták le.

Lawson esetében más a helyzet, neki csak két futam és egy sprintverseny jutott, összesen 99 napot töltött a csapatnál, mielőtt a Red Bull lényegében beismerte: hibáztak, amikor őt választották.

A 23 éves új-zélandi valóban nem alkotott maradandót, és akkor még finomak voltunk. Ugyan Christian Horner csapatfőnök rendszeresen védelmébe vette, mondván nagy potenciál rejlik benne, Lawson teljesítménye ezt nem támasztotta alá, de azt is látni kell, hogy bár az F1-ben nagy a nyomás és hatalmasak az elvárások, ennyi idő alatt azért kevesen tesznek csodát.

Akkor mégis miért cserélték le Lawsont?

Lawson 2019-ben csatlakozott a Red Bull akadémiájához, voltak biztató eredményei a Formula 2-ben és a német túraautó-bajnokságon, majd 2023-ban bemutatkozhatott a Forma-1-ben is a Red Bull tartalékcsapatánál, miután Daniel Ricciardo megsérült. Elég magabiztos teljesítménnyel szállt be, Szingapúrban még pontokat is szerzett a kilencedik helyével, ám Ricciardo a felépülése után visszatért, az új-zélandi pedig újra tartalék lett. Hiába azonban a végtelen türelem Ricciardóval szemben, tavaly már látványosan erőlködött, végül elveszítette a belé fektetett bizalmat. Lawson fejezte be helyette az idényt, két kilencedik helyet szállított az utolsó hat futamon, azonban ő sem tudott tartósan jobb teljesítményt nyújtani Cunodánál.

Az uborkaszezon nagy kérdése volt, hogy ki veszi át a távozó Sergio Pérez helyét. Lawson és Cunoda közül választott Horner és Helmut Marko, végül az döntött az új-zélandi mellett a Forma-1-ben sokkal tapasztaltabb, a motorbeszállító Honda által protezsált japánnal szemben, hogy előbbi kapcsán hiszik, magasabban lehet a csúcsteljesítménye. Márpedig különösen szükség lenne rá, hogy a csapat mind a két versenyzője gyűjtögesse a pontokat, mert Max Verstappen egyedül biztosan nem tud megnyerni egy konstruktőri világbajnoki címet, ahogy azt láthattuk tavaly, amikor a McLaren végzett az élen a csapatok versenyében, de még a Ferrari is megelőzte a Red Bullt – a győztes 161, a 150, a harmadik pedig 140 millió dollárt kapott világbajnoki szereplése után.

Csakhogy a Red Bull-lal, Verstappent leszámítva, szinte mindenki megszenved. Utoljára még a fénykorában lévő Ricciardo tudott felnőni a holland szintjére (sőt, még a fölé is), de az is 2017-ben volt. Azóta megégette magát a csapatnál Pierre Gasly, Alex Albon, majd Pérez is, joggal tekintik elátkozottnak a csapat második ülését.

Tartja magát a vélemény, hogy nehezen vezethető az osztrákok autója, és azt még hozzá is igazították Verstappen vezetési stílusához, ami olyan helyzetet teremt, amit a többiek nem tudnak megoldani. A 2025-ös versenygép különösen nagy kihívást jelentene bármelyik versenyzőnek, a még holland is panaszkodik rá, nem meglepő módon Lawsont Sanghajban védelmébe is vette a négyszeres világbajnok:

Ha Liamet a Racing Bulls autójába ültetnék, szerintem gyorsabb lenne. Tényleg így gondolom. Azt az autót könnyebb vezetni, mint a miénket

– mondta Verstappen.

Ám ahogy arra a The Athletic cikke rávilágít, hiába tűnhet úgy, nem volt minden előzmény nélküli a Red Bull mostani döntése. Már a szezont megelőző bahreini tesztelés során túl nagy volt a különbség Verstappen és Lawson között, amit a csapatvezetők szerint csak részben indokolt a tapasztalatbeli különbség. Következtek az éles bevetések, Lawson pedig három időmérőből egyszer sem tudott a Q2-be jutni, a versenyeken is csak pár villanásra futotta tőle, így nulla pontot szerzett, miközben szakadék tátongott Verstappen és az ő köridejei közt.

Horner – kifelé legalábbis – próbálta védeni Lawsont, Marko viszont már kritikusabb hangot ütött meg vele és elengedte a kezét – pedig épp a tanácsadó mondta korábban, hogy Cunoda inkonzisztens és fényezte Lawsont. Most meg már bedobta a busz alá korábbi védencét és konkrétan kijelentette, hogy hiba volt az új-zélandit választani.

A sanghaji verseny után hétfőn értekezletet tartottak a Red Bullnál, a csapat visszafogott idénykezdése lett volna az eredeti téma, de a két versenyhétvége után elsősorban Lawsonra irányult a fókusz. Ezen részt vett a Red Bull GmbH többségi tulajdonosa, a thai Chalerm Yoovidhya is, aki nem igen szokott a szakmai dolgokba beleszólni, ám a The Athletic szerint Lawson teljesítménye őt sem győzte meg, aminek hangot is adott a környezetében.

Így a meeting végül csak formalitás volt, az ítélet már az előtt megszületett, hogy az egyeztetés egyáltalán elkezdődött volna: Lawsont már a Japán Nagydíjra le kell cserélni.

Mivel a versenyzők szerződésében szerepel a házon belüli csere lehetősége, ezzel semmi probléma nem adódott. Csütörtökön pedig meg is történt a bejelentés, hogy Japántól Cunoda lesz Verstappen csapattársa.

Bizonyos szempontból álomszerű a japán előléptetése. Miközben Lawsonra láthatóan nagy volt a kabát, addig a télen még háttérbe szorult, és emiatt láthatóan dacos Cunoda élete formájában vezet, a kínai sprintfutamon szerzett egy értékes hatodik helyet, de a két főversenyen is jól teljesített, ám a csapata eltaktikázta magát, Sanghajban pedig még egy letört szárny is hátráltatta a futam végén.

Megalázás? Pánik?

Akárhogy is nézzük, az nem mutat jól, ha egy csapat mindössze két futam után dob egy versenyzőt, rossz az üzenete a jövőre nézve is. Sok bírálat érte emiatt a Red Bullt a napokban, és volt egy több szempontból is érdekes megnyilvánulás ezzel kapcsolatban.

„Igen, teljesítened kell. Igen, őrületes nyomás nehezedik rád. De ez a mostani döntés szerintem közelebb áll a megalázáshoz és a pánikreakciókhoz, mint a tényleges sportteljesítményhez” – osztotta meg gondolatait a korábbi F1-es pilóta, Giedo van der Garde,

szavainak pedig az adott hangsúlyt, hogy Max Verstappen belájkolta ezt a bejegyzést.

A Red Bullnál valóban megszaporodtak a problémák az elmúlt időszakban. Konkrétan 2022 októbere óta, amikor meghalt az italgyártó cég alapító-tulajdonosa, Dietrich Mateschitz, akinek szívügye volt a Forma-1-es csapat. Voltak azóta már hatalmi harcok Horner és Marko között és beszállt éles bírálatokkal Jos Verstappen, a holland versenyző apja is, és rejtélyes módon egy távozási záradék is bekerült Verstappen szerződésébe, aki bármikor távozhatna, ha Marko elhagyja a csapatot. Hornernek tavaly fegyelmi ügye volt, miután egy női alkalmazott zaklatással vádolta meg, és ugyan a belső vizsgálat után felmentették a csapatvezetőt, számos nyitott kérdés marad és még a bíróság elé is kerül az ügy 2026-ban. Ha mindez nem lenne elég, élt a szerződésben szereplő opciójával és nem töltötte ki 2025 végéig szóló szerződését Adrian Newey, aki az Aston Martinhoz igazolt. A tervezőzseni nyolc egyéni és hat konstruktőri világbajnoki címhez segítette a Red Bullt, az általa megálmodott autók 122 rajtgyőzelmet és 103 pole-pzíciót hoztak.

Az eredmények eddig jórészt elfedték a problémákat, 2025-ben azonban látványos a Red Bull lemaradása, az eddigiek alapján bravúr lenne, ha Verstappen folytatni tudná a világbajnoki címek halmozását. Egy pánikszerű pilótacsere gyakorlatilag egyenes következménye volt mindennek, de azért még a Red Bull mércéjével mérve is rendkívül merész húzás volt.

Ilyen hangulatba érkezik meg az élete lehetőségét kapó Cunoda Juki. Már csak az a kérdés: vajon mi lesz, ha ő sem boldogul a Forma-1 legrettegettebb ülésével?