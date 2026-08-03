Pető Péter: Magyar abszolút filmszínháza leváltotta Orbán Megafonját, amely leváltotta Gyurcsány Egyenes beszédét

Magyar Péter abszolút filmszínháza leváltotta Orbán Viktor Megafonját, amely korábban leváltotta Gyurcsány Ferenc Egyenes beszédjét.

Ennek a dolgozatnak az első mondata nyilvánvalóan nem teljesen igaz. Elvégre evidencia, hogy nem csupán a nyilvánosság aktuális szerkezete határozta meg az egyes választások kimeneteleit, s nyilván egyik korábbi miniszterelnöknek sem volt kizárólagossága az adott felületen, nem szólva az olyan nyelvbe rejtett bombáktól, amilyen például az a szövegrész, amely azt implikálja: Gyurcsánynak saját műsora volt az Egyenes beszéd, ami objektíve nem igaz.

Mégis ez lett az első mondat, mert a bevezető reflektál arra a nyilvánosságra, amelyben élünk. Ez az írás egészében 24 Extra-előfizetéssel olvasható el. Az üzleti modell, amelynek nyomán csak az újságot vásárlóknak teljes a hozzáférése a szöveghez, totálisan új keretet teremt az újságíráshoz. A fizetőfal kívánta logika bizonyos értelemben alkalmazkodik a nyilvánossághoz, amelyben a shortvideók algoritmusai rapid döntésekre kondicionálják a felhasználót, elvégre a platformokon végtelen mennyiségű tartalom áll a felhasználók rendelkezésére; ismétlem a kulcsszót: végtelen.

Ha valami nem fog meg minket pár másodperc alatt, máris indul a kéz, s érkezik a következő próbálkozó a képernyőre. A figyelemhez kapcsolódó mentális struktúrák radikális változásai miatt csupán pár mondatom/bekezdésem van az olvasó meggyőzésére, amit ezúttal ráadásul arra szántam, hogy ismertessem a kihívásomat, s ez akár untathatja is a felhasználók nagyobb részét.

Ez a nyilvánosságvilág az, amely miatt kevésbé cizellált a digitális médiabizniszben utazó első mondatom, mint amennyire az ideáljaimban lenne.

Na de tehát ebben a szövegben amellett érvelek majd, hogy a médiapolitika korában az a politikai vezető képes a hatalmat megszerezni, majd tartósan uralni a hatalmi szerkezetet, aki a leginkább alkalmazkodik a nyilvánosság aktuális struktúrájához. Mindennek nyomán azt állítom:

a Fidesz túlélhette volna a kegyelmi ügyet, ha nincs a TikTok.

Elvégre a TikTok