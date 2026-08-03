424,1 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere júniusban. A látványos eredményhez a tervezettnél alacsonyabb sztrádakoncessziós kifizetések és csaknem 150 milliárd forintnyi, állami társaságokhoz kapcsolódó bevétel is kellett – írja a HVG.

A Pénzügyminisztérium részletes államháztartási jelentése szerint az állam az első fél évben összesen 223,4 milliárd forintot fizetett ki az úthálózat rendelkezésre állási díjaira, 111,7 milliárd forinttal kevesebbet, mint 2025 azonos időszakában.

A jelentés ezt részben a gyorsforgalmi úthálózatra vonatkozó szerződés megváltozásával magyarázza, de azt is rögzíti, hogy egyes, júniusra tervezett kifizetések nem valósultak meg.

A 223,4 milliárd forintos összeg nem kizárólag a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó autópályakezelőnek, az MKIF-nek járó díjat tartalmazza, hanem az M5-ös és az M6-os autópálya koncessziós kifizetéseit is. A jelentés nem közli, hogy a megtakarítás pontosan hogyan oszlik meg az egyes társaságok között.

Vitézyék nem válaszoltak

A HVG megkérdezte a kifizetések elmaradásának okáról a Pénzügyminisztériumot, amely a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz irányította a lapot. Vitézy Dávid tárcája – mint írták – egy hét alatt nem válaszolt, ahogy az MKIF sem adott tájékoztatást. Így egyelőre nem lehet tudni, hogy véglegesen alacsonyabb kiadásról vagy későbbre halasztott fizetésről van-e szó.

A júniusi többletet a bevételi oldalon is rendkívüli tételek javították. A HVG szerint csaknem 150 milliárd forint folyt be állami társaságokhoz kapcsolódó bevételként, ami gyakorlatilag osztalékot jelent. A pénzügyminisztériumi jelentés a cégeket és az összegeket nem nevezi meg.

A lap felidézte, hogy Nagy Márton még a választás előtt 52 milliárd forint osztalék kivételéről rendelkezett a Szerencsejáték Zrt.-nél, amelyből 26 milliárd június végéig volt esedékes. Az MVM-nél 208 milliárdos osztalékról döntöttek, de ebből 132 milliárdot már korábban kivett az állam osztalékelőlegként.

A júniusi eredmény tehát nemcsak a kiadások visszafogását tükrözi: a kifizetések időzítése és az állami vállalatokból érkező pénzek is jelentősen javították az egyenleget.

A helyzet nem biztató

A fél éves összkép továbbra sem kedvező. Június végére 3382,2 milliárd forintos hiány gyűlt össze, ami a költségvetési törvényben szereplő teljes éves előirányzat 80,2 százaléka. A bevételek egy év alatt 4,7, a kiadások viszont 6,9 százalékkal emelkedtek. A HVG korábban részletesen bemutatta azt is, hogyan alakult ki a júniusi többlet ellenére is rendkívül magas első féléves deficit.

A sztrádadíjak körüli bizonytalanság nem új. A kormányváltás után derült ki, hogy a 2026-os költségvetésben 175,6 milliárd forinttal kevesebb forrást állítottak be a gyorsforgalmi utak rendelkezésre állási díjára a várható kiadásnál. Egy nem nyilvános kormányhatározat alapján az előző kabinet a koncessziós szerződés módosításában bízott, de a választásig nem született megállapodás.

Vitézy Dávid június végén azt közölte, hogy az állam 2022 óta összesen 1024,9 milliárd forintot fizetett ki az MKIF-nek. A Mészáros és Szíjj érdekeltségébe tartozó társaság 35 évre kapta meg a magyar gyorsforgalmi utak jelentős részének üzemeltetését és fejlesztését.