deutsch tamásmagyar péteralkotmányozáseurópai unió
Belföld

Alkotmányos puccsról írt Deutsch Tamás

Varga Jennifer / 24.hu
admin Farkas György
2026. 07. 31. 08:34
Varga Jennifer / 24.hu
Szerinte Európában példátlanok Magyar Péter önkényes és veszélyes döntései.

A napilapként utoljára megjelenő Magyar Nemzetben tette közzé „Alkotmányos puccs és önkényuralmi rendszer Magyarországon” című jegyzetét a Fidesz európai parlamenti képviselője. Deutsch Tamás arról ír, hogy ők voltak a valódi rendszerváltoztatók 1990-ben, mégis átmeneti korszak volt egészen 2011-ig, amíg a Fidesz meg nem változtatta az alkotmányos rendszert.

A fideszes Alaptörvény 17., tiszás módosítása után szerinte

Magyarország többé már nem demokratikus jogállam. Újra az önkényuralom korszaka köszöntött Magyarországra.

A Fidesz–KDNP többi politikusához hasonlóan Deutsch Tamás is hosszan sorolja, mely intézkedések miatt jutott arra a következtetésre, hogy a jelenlegi rendszer illegitim.

Az Európai Parlament képviselője számára megmagyarázhatatlan, hogy az Európai Unió intézményei ezúttal mélyen hallgatnak, miközben

Magyar Péter és a Tisza Párt önkényes és veszélyes döntései Európában példa nélküliek.

Deutsch szerint ezzel

a cinkos hallgatással Brüsszel egyszer és mindenkorra elveszítette minden hitelességét a jogállamisági kérdésekben.

Jegyzete végén Deutsch már a közép-európaiak nevében írja azt, hogy annak idején nem ezért küzdöttek, és minden törvényes és demokratikus eszközzel küzdeni fognak a szabad, tisztességes választásokért, a politikai diszkrimináció minden formájának felszámolásáért.

Kapcsolódó
Friss felmérés: a Fidesz-szavazók fele nem hisz Orbánnak
A tusványosi beszédről készített felmérést az Europion.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Győri KL-továbbjutás kabaréba illő kapott góllal, kihagyott 11-essel és füttykoncerttel
Zelenszkij: Egy észak-koreai rakéta végzett nyolc gyerekkel és a szülőkkel
Hergelés, hangulatkeltés, lejáratás – Kovács Katalin válaszolt a sportállamtitkárnak a sukorói ügyben
Rózsa György: Nemrég felhívott Bodacz Balázs a közmédiától
Piros veszélyjelzés: 39 fokig forrósodik az ország
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik