Alkotmányos puccsról írt Deutsch Tamás

A napilapként utoljára megjelenő Magyar Nemzetben tette közzé „Alkotmányos puccs és önkényuralmi rendszer Magyarországon” című jegyzetét a Fidesz európai parlamenti képviselője. Deutsch Tamás arról ír, hogy ők voltak a valódi rendszerváltoztatók 1990-ben, mégis átmeneti korszak volt egészen 2011-ig, amíg a Fidesz meg nem változtatta az alkotmányos rendszert.

A fideszes Alaptörvény 17., tiszás módosítása után szerinte

Magyarország többé már nem demokratikus jogállam. Újra az önkényuralom korszaka köszöntött Magyarországra.

A Fidesz–KDNP többi politikusához hasonlóan Deutsch Tamás is hosszan sorolja, mely intézkedések miatt jutott arra a következtetésre, hogy a jelenlegi rendszer illegitim.

Az Európai Parlament képviselője számára megmagyarázhatatlan, hogy az Európai Unió intézményei ezúttal mélyen hallgatnak, miközben

Magyar Péter és a Tisza Párt önkényes és veszélyes döntései Európában példa nélküliek.

Deutsch szerint ezzel

a cinkos hallgatással Brüsszel egyszer és mindenkorra elveszítette minden hitelességét a jogállamisági kérdésekben.

Jegyzete végén Deutsch már a közép-európaiak nevében írja azt, hogy annak idején nem ezért küzdöttek, és minden törvényes és demokratikus eszközzel küzdeni fognak a szabad, tisztességes választásokért, a politikai diszkrimináció minden formájának felszámolásáért.