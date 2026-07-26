Paksi vereséggel indította az NB I-et a Fradi

A két csapat 46. alkalommal találkozott egymással bajnoki mérkőzésen, és előzetesen izgalmas összecsapásra volt kilátás, hiszen – ahogyan a paksiak honlapjának előzeteséből kiderült – az eddigi találkozókon 3,4-es gólátlagot hoztak össze a felek.

Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője alaposan felforgatta kezdőcsapatát, vélhetően azért, hogy pihentesse kulcsjátékosait a Twente elleni csütörtöki Európa Liga-selejtező visszavágóra.

Jól jött ki a Fradi a kényszerű cseréből

Fradi-ziccerrel indult a meccs, Kovacevic ment egy az egyben a kapura, de a lövés pillanatában kissé felpattant előtte a labda, így csúnyán fölé vágta.

A támadónak ez volt az utolsó momentuma a meccsen, mert sérülés mellett le kellett cserélni, de a helyére érkező Yusuf egyből letette a névjegyét, egy indítás után lefutotta a védőket, és begurította a labdát az eldőlő Kovácsik mellett.

Öt perccel később egyenlített a Paks, egy erőből középre lőtt labda Szalairól épp Pető elé pattant, aki levette, majd a jobb alsóba helyezett.

Potyogtak a gólok az első félidőben

A 32. percben ismét a Fradinál volt az előny, Gruber beadása után Botka a kapunak háttal felugorva csúsztatott a paksi kapuba. A válogatott védő 2023 őszén szerzett utoljára gólt az NB I-ben.

A félidőre azonban 2-2-vel vonultak a csapatok, mert Pető megnyert egy légi párbajt Botkával szemben (igaz, nem lepődtünk volna meg, Karakó spori az ütközés miatt kifelé ítélt volna szabadrúgást), majd Haraszti okos passza után Szalai emelt a hálóba úgy, hogy a Dibuszt helyettesítő Varga még beleért a labdába.

Szalai és Pető is duplázott

A Paks az 55. percben vezetett először, Haraszti beadása után a tavaly még az NB II-es Mezőkövesdben játszó Szalai fejjel még nem célzott pontosan, de a kipattanót lábbal már a helyére küldte. Gólra gól jött, az 59. percben Pető is kedvet kapott Szalaitól a duplázáshoz, és 16-ról kilőtte a bal alsót.

Borbély Balázs két cserével próbálta felrázni a csapatát, de hiába, a hátralévő időben az FTC már nem tudott változtatni a meccs menetén, úgyhogy a csütörtökön a Twentét idegenben legyőző tavalyi ezüstérmes vereséggel indított az NB I-ben.