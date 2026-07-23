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Böde gólja későn jött, otthon kapott ki a Paks a Panathinaikosztól

Böde Dániel, a Paks játékosa (b2) gólt lő, mellette Ahmed Tuba, a Panathinaikosz játékosa melett a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének 2. fordulójában játszott Paksi FC – Panathinaikosz mérkőzésen a Paksi FC Stadionban 2026. július 23-án.
Vasvári Tamás / MTI
Böde Dániel szerezte a Paks gólját
24.hu
2026. 07. 23. 22:48
Böde Dániel, a Paks játékosa (b2) gólt lő, mellette Ahmed Tuba, a Panathinaikosz játékosa melett a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének 2. fordulójában játszott Paksi FC – Panathinaikosz mérkőzésen a Paksi FC Stadionban 2026. július 23-án.
Vasvári Tamás / MTI
Böde Dániel szerezte a Paks gólját
A Paks hazai pályán 2-1-re kikapott a görög Panathinaikosztól a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában, a párharc első felvonásán.

Az első nagy védést Kovácsik mutatta be a 20. percben, ezt követően fölénybe kerültek a legutóbb Európa Liga-nyolcaddöntőig jutó vendégek, vezettek néhány ígéretes támadást a széleken, és éppen egy ilyen jobb oldali akció végén – ha szerencsés körülmények között is, de – vezetést szereztek a menteni igyekvő Vas öngóljával (0-1).

Térfélcserét követően ismét jól kezdett a Paks, de a Panathinaikosz hamar átvette az irányítást, Tetteh nagy helyzetben nem találta el a kaput, viszont Andino már nem hibázott, amikor Szabó lábáról pattant hozzá a labda (0-2).

Ebben a periódusban a görögök akár a párharcot is eldönthették volna, de Jagusic emelése elszállt a bal kapufa mellett. Bognár hármas cserével próbálta rendezni a sorokat, a szakember változtatásai pedig teljesen megfordították a meccs képét.

Böde ugyanis az első labdaérintéséből maga mögül a keresztlécre húzta a labdát, de ezen kívül is volt szép akciója és ígéretes lehetősége a Paksnak. A veterán csatárnak aztán kevesebb, mint tíz perc kellett a szépítéshez, mesterien tekert a bal felső sarokba (1-2).

A hátralévő húsz percben a tolnaiak küzdöttek tovább becsülettel, de a hajrában már nem volt komoly lehetőségük, ráadásul a görög kontrák ismét veszélyessé váltak, Kovácsiknak háromszor is védenie kellett.

Végül a Paks nem tudott egyenlíteni, így egygólos hátránnyal utazik jövő héten Görögország fővárosába.

Konferencia Liga, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés

Paksi FC – Panathinaikosz (görög) 1-2 (0-1)
Paks
v.: Bilbija (bosnyák)
Paks: Kovácsik – Szekszárdi (Győrfi, a szünetben), Vas, Szabó J. – Lenzsér (Kuzma, 82.), Windecker, Balogh, Zeke – Hahn (Pető, 62.), Papp (Horváth, 62.) – Szalai (Böde, 62.)
Panathinaikosz: Pena – Caprasz, de Vrij, Tuba, Kiriakopulosz – Jagusic (Konturisz, 79.), Camara, Gnezda Cerin (Chirivella, 64.) – Zaruri (Pellistri, 69.), Tetteh (Rastoder, 64.), Andino (Pantelidisz, 69.)
gól: Böde (71.), illetve Vas (41., öngól), Andino (56.)
sárga lap: Caprasz (53.), Gnezda Cerin (55.), Pantelidisz (91.)

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