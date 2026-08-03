Minden oké, mutatta a focikapus, majd kézzel megfogta a labdát a 16-oson kívül

A TS Galaxy 2-2-re állt a Siwelele otthonában, amikor egy előrevágott labdánál Maseti jelezte csapattársának, hogy ne aggódjon, ura a helyzetnek.

A kapus azonban mintha elfelejtette volna, hogy bőven a 16-oson kívül helyezkedik, mert lazán felvette a labdát.

A hazai nézők és játékosok egyből reklamálni kezdtek, a bíró pedig nem tehetett mást, kiállította a láthatóan megzavarodott kapust.

A stadionban rögbimeccseket is rendszeresen játszanak, és a visszajátszáson feltűnhet, hogy ha halványan is, de látszottak a rögbihez felfestett vonalak. Talán ez zavarta meg Masetit, de a pillanatnyi kihagyását megúszta a csapata, mert végül maradt a 2-2-es eredmény.