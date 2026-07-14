A Real Madrid elnöksége megpróbálná elvetetni a Barcelona öt bajnoki címét

A kérelem hátterében a Negriera-ügy áll, amelynek lényege, hogy José María Enríquez Negreira, a Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) játékvezetői bizottsága egykori alelnökének és cégei tanácsadásért fogadott el pénzt a Barcától. A miatt a Real Madridnál úgy érzik, a korrupció ténye megállapítható, ezért kérték a 2010 és 2018 közötti időszak teljes átvilágítását, beleértve a felső folyamatok könyvelését és dokumentációját.

A Real Madrid egyszersmind arra kérte az UEFA-t, hogy vonja vissza a Negreira-ügy ideje alatt elnyert bajnoki címeket, írja az AS napilap.

Az európai szövetség egyébként korábban kivizsgálta az esetet és végül nem talált bizonyítékot arra, hogy korrupció, csalás történt volna. A Negreira-ügy részleteiről a 2023-as kirobbanásáról hosszabban is írtunk: