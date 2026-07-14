Panaszt tettek a FIFA elnökére a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál

A FairSquare emberi jogi csoport szerint Infantino megszegte az Olimpiai Chartát és a NOB etikai kódexét, amiért Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt. A leghevesebb indulatokat a Folarin Balogun-ügy kezelése váltotta ki, az Egyesült Államok játékosa ugyanis piros lapot kapott, mégse kellett kihagynia a Belgium elleni nyolcaddöntőt. A döntést Trumpnak az Infantinóhoz intézett telefonhívása előzte meg.

A FIFA azóta sem adott magyarázatot a határozatra, de a Times arról számolt be, hogy Mohammad al-Kamali, a fegyelmi bizottság elnöke egyedül hozta meg a felfüggesztésről szóló döntést. A FairSquare panasza a NOB politikai semlegességre vonatkozó szabályának öt esetben történt megsértéséről szól, beleértve a Balogun-ügy kezelését is, de egyébként az emberi jogi csoport már decemberben hasonló panasszal élt a FIFA etikai bizottságánál.

Infantino tíz éve irányítja a nemzetközi szövetséget, és 2020 óta tagja a NOB-nak.