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„Infantino azt hiszi, hogy csak Isten áll felette” – az UEFA leszámolhatna a FIFA-elnökkel, ha akarna

President Donald Trump receives the FIFA Peace Prize from FIFA President Gianni Infantino during the draw for the 2026 World Cup in the United States. (Photo by Deccio Serrano/NurPhoto)
DECCIO SERRANO / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Trump és Infantino kapcsolata tényleg halálosan veszélyes a futballra nézve?
24.hu
2026. 07. 13. 20:19
President Donald Trump receives the FIFA Peace Prize from FIFA President Gianni Infantino during the draw for the 2026 World Cup in the United States. (Photo by Deccio Serrano/NurPhoto)
DECCIO SERRANO / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Trump és Infantino kapcsolata tényleg halálosan veszélyes a futballra nézve?
„Mindenki kritizálja Gianni Infantinót, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnökét, de senki sem tesz konkrét lépéseket” – jelentette ki Mark Pieth, korábbi FIFA-tag és svájci büntetőjogász, aki szerint az Európai Labdarúgó Szövetség megállíthatná a FIFA első emberét, ha akarná.

Mark Pieth svájci büntetőjogi szakértő felszólította a tagszövetségeket – különösen az európaiakat –, hogy szálljanak szembe Gianni Infantino FIFA-elnökkel. A 73 éves jogász, aki egykoron a FIFA Független Kormányzási Bizottságának (Independent Governance Committee) elnökeként is dolgozott, a Tagesspiegel-nek adott interjúban felvázolta Infantino eltávolításának módját.

„Az UEFA mondhatná, hogy megcsináljuk ezt magunktól; elhagyjuk a FIFA-t, és egy hatalmas bajnokságot szervezünk. Persze, sok ország hiányozna, de ez a világbajnokság megmutatta, hogy Európa a legerősebb kontinens a futballban. Alapvetően semmi sem működik Európa nélkül – a szövetségeknek ezt a hatalmat ki kellene használniuk” – mondta.

Úgy tűnik azonban, hogy az európai futball megosztott ebben a kérdésben, és nem akar közösen fellépni Infantino ellen.

Csak a hatalom és a pénz érdekli

Pieth jogászprofesszorként régóta hangsúlyozza, hogy a FIFA nem csupán egy sportszövetség, hanem egy milliárdos globális monopólium, amely visszaél az erőfölényével. Szerinte a nemzetközi szövetséget nem a belső etikai bizottságok fogják megreformálni, hanem a bíróságok külső, versenyjogi ítéletei kényszerítik majd térdre.

„Infantino továbbfejlesztette Sepp Blatter egykoron kritizált rendszerét, még inkább a kapzsiság, a befolyás és a hatalomvágy hajtja. Így a FIFA Etikai Bizottsága valószínűleg csak papíron létezik. Infantino meg van győződve arról, hogy csak Isten áll felette. És a szervezetén belül pontosan ez a helyzet.”

Pieth szerint a FIFA nem is ellenőrizhető, mivel a belső szervei az elnök szövetségeseiből állnak. Infantinót olyan politikusnak tartja, akit a hatalom és a pénz érdekel, nem pedig a reformok.

A FIFA feladta a demokratikus működést?

A FIFA-elnök és Donald Trump amerikai elnök szoros kapcsolatát egyértelműen a hatalommal való nyílt visszaélésként és a sportszerűség lábbal tiprásaként értékelte. Szerinte a viszonyuk tökéletesen mintázza azt a folyamatot, amelyben a FIFA feladta a demokratikus működést, és behódolt az autokratikus politikai vezetőknek.

Pieth januárban nem véletlenül kérte egy svájci lapban a futballszurkolókat arra, hogy maradjanak távol az Egyesült Államoktól és gondolják meg a vb-re utazást.

Konklúziója szerint Trump és Infantino kapcsolata azért halálosan veszélyes a futballra nézve, mert normalizálja a politikai beavatkozást a sportba, és a FIFA-t a transzparencia helyett végleg egy átláthatatlan, személyes szívességeken alapuló szervezetté teszi.

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