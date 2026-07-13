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Foci foci vb 2026

Foci-vb: nyomoz a rendőrség a dél-afrikai játékos halála ügyében

Jayden Adams a csehek elleni vb-meccsen.
Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images
Jayden Adams három mérkőzésen is játszott az idei világbajnokságon.
24.hu
2026. 07. 13. 13:49
Jayden Adams a csehek elleni vb-meccsen.
Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images
Jayden Adams három mérkőzésen is játszott az idei világbajnokságon.

Nyomozást indított a helyi rendőrség Jayden Adams halálának ügyében, miután a dél-afrikai labdarúgó-válogatott játékosát hétvégén holtan találták egy fokvárosi ingatlanban.

„A fokvárosi rendőrség vizsgálatot indított azok után, hogy szombaton egy 25 éves férfi holttestére bukkantak” – áll a hatóság közleményében, amelyből kiderül, hogy

a holttestet szombaton délelőtt találták meg a város Schotsche Kloof nevű negyedében. További részleteket azonban továbbra sem tudni.

25 éves korában meghalt Jayden Adams, a dél-afrikai válogatott középpályása, aki nemrég még a vébén szerepelt a csapattal, három mérkőzésen is pályára lépett.
25 éves korában meghalt Jayden Adams, a dél-afrikai válogatott középpályása, aki nemrég még a vébén szerepelt a csapattal, három mérkőzésen is pályára lépett.
25 éves korában meghalt Jayden Adams, a dél-afrikai válogatott középpályása, aki nemrég még a vébén szerepelt a csapattal, három mérkőzésen is pályára lépett.
25 éves korában meghalt Jayden Adams, a dél-afrikai válogatott középpályása, aki nemrég még a vébén szerepelt a csapattal, három mérkőzésen is pályára lépett.
25 éves korában meghalt Jayden Adams, a dél-afrikai válogatott középpályása, aki nemrég még a vébén szerepelt a csapattal, három mérkőzésen is pályára lépett.
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Gayton McKenzie dél-afrikai sportminiszter megkérte a nyilvánosságot és a sajtó képviselőit, hogy amíg a hatóságok nyomoznak, viselkedjenek együttérzően és ne találgassanak Adams halálának okáról.

A Mamelodi Sundowns középpályása a dél-afrikai válogatott mindhárom csoportmérkőzésén játszott a jelenleg is zajló világbajnokságon, csapata négy ponttal a második helyen továbbjutott. A játékos ebben az időszakban értesült nagymamája haláláról, ezért a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett összecsapáson már nem lépett pályára a társházigazda Kanada ellen.

A kilencszeres válogatott futballista a klubjával idén megnyerte az afrikai Bajnokok Ligáját.

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