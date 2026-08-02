Forsthoffer Ágnes: Magyarország nehéz, kritikus napok előtt áll

Magyarország nehéz, kritikus napok előtt áll. A rendkívüli hőség, a szárazság tovább fokozódik. A tavak, a folyók apadnak. A vízhiány miatt az erőművek is leállásra kényszerülnek, miközben az energiahálózatra érkező igény egyre nő. Sok településen már minden csepp víz ajándék

– fogalmazott a köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes a közösségi oldalára feltöltött videóban.

A szombat este közzétett beszédében a házelnök úgy fogalmazott, „a helyzet valóban súlyos, és a következő napok sem ígérkeznek könnyűnek, ezért felelősséggel, fegyelmezetten és egymás iránti figyelemmel kell végigmennünk ezen az egész országot próbára tévő időszakon”.

Azt üzente a lakosságnak, most az is sokat segít, ha elhalasztják az autómosást, a porszívózást, pár fokkal visszavesznek a klímázásból, vagy nem használnak szárítógépet.

Én tudom, és a történelem is bizonyítja, hogy Magyarország segítőkész, Magyarország megértő, Magyarország jó szándékú. Én most ezt a Magyarországot hívom cselekvésre. Kérem, jöjjön mindenki, és tegye hozzá azt, amit tud

– jelentette ki Forsthoffer.

A házelnök végül arról beszélt, reméli, hogy amikor ezen a nehéz időszakon túl lesz az ország, a mindennapokban is jobban óvjuk majd folyóinkat, tavainkat, erdeinket és termőföldjeinket.