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A hegyekben is trópusi időjárás volt Szlovákiában

Dominika Zarzycka / NurPhoto / NurPhoto via AFP
24.hu
2026. 08. 02. 15:33
Dominika Zarzycka / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A péntekről szombatra virradó éjszakán Szlovákiában 1000–1250 méteres tengerszint feletti magasságban is előfordult trópusi éjszaka, azaz a hőmérséklet nem csökkent 20 Celsius-fok alá – írta az Új Szó a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet Facebook-oldalára hivatkozva.

A meteorológusok szerint a szombatról vasárnapra virradó éjszaka is rendkívül meleg volt, bár az északi áramlás hatására egyes 1000 méter feletti térségekben valamelyest alacsonyabb hőmérsékletet mértek.

A friss magyarországi előrejelzések szerint csütörtökig extrém kánikula várható, mi több, csütörtökön az abszolút melegrekord is megdőlhet.

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