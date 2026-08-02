A hegyekben is trópusi időjárás volt Szlovákiában

A péntekről szombatra virradó éjszakán Szlovákiában 1000–1250 méteres tengerszint feletti magasságban is előfordult trópusi éjszaka, azaz a hőmérséklet nem csökkent 20 Celsius-fok alá – írta az Új Szó a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet Facebook-oldalára hivatkozva.

A meteorológusok szerint a szombatról vasárnapra virradó éjszaka is rendkívül meleg volt, bár az északi áramlás hatására egyes 1000 méter feletti térségekben valamelyest alacsonyabb hőmérsékletet mértek.

A friss magyarországi előrejelzések szerint csütörtökig extrém kánikula várható, mi több, csütörtökön az abszolút melegrekord is megdőlhet.