Hárman meghaltak egy amerikai hamburgerezőben, miután egy férfi lövöldözni kezdett

Legalább három ember meghalt és hét megsérült egy lövöldözésben egy idahói hamburgerezőben azt követően, hogy egy férfi tüzet nyitott az étteremben. A híradások szerint az elkövető is a halottak közt van.

A Twin Falls-i rendőrséghez szombat délután érkezett a bejelentés, hogy a néhány napja nyitott In-N-Out Burger nevű gyorsétteremben egy férfi lövöldözni kezdett. Mire kiértek a helyszínre, az elkövető menekülőre fogta, őt később holtan találták meg, azt azonban nem konkretizálták, hogyan halt meg. A rendőrség által tartott sajtótájékoztatón sok konkrétum nem hangzott el, ami eddig biztos, hogy három ember halt meg, és hét sérült van, többen kritikus állapotban vannak. Az étteremlánc vezetőjének Facebook-posztja szerint az áldozatok közt van a hamburgerező egyik dolgozója, egy fiatal nő.

A támadó kiléte és motivációi egyelőre nem ismertek, jelenleg a szemtanúk kihallgatása zajlik. Az egyikük egy tinédzserkorú fiút látott fegyverrel a kezében, elmondása szerint a fiú pánikba volt esve, elrohant az étteremből, és lövöldözött az utcán. Egy másikuk videóra vette, ahogy a férfi a fegyverrel a kezében egy fehér autóhoz rohan, és valamit keres a csomagtartójában.