72 holttestet emeltek ki a tengerből Ceutánál, rendkívüli egyeztetést hívtak össze az uniós belügyminisztereknek

A spanyol hatóságok eddig 72 holttestet emeltek ki a tengerből Ceutánál, közölte Miguel Ángel Pérez Triano, az észak-afrikai autonóm spanyol város kormánymegbízottja vasárnap.

Az áldozatok az elmúlt napokban vesztették életüket, miközben úszva próbáltak meg átkelni Marokkóból a szomszédos, Spanyolországhoz tartozó területre.

A csendőrség további holttestek után kutat a part mentén, a vízben és a szárazföldön egyaránt.

A spanyol kormány becslése szerint 50 ezren, a ceutai városvezetés szerint 60 ezren jutottak be illegálisan Ceutába, de túlnyomó többségük már visszatért Marokkóba.

Rendkívüli uniós belügyminiszteri tanácskozás jön

Szúrópróbaszerűen ellenőrzik az olaszországi repülőtereken és kikötőkben a Spanyolországból érkezők dokumentumait, miután Róma egy hónapra visszaállította a két ország közötti határellenőrzést a ceutai súlyos határincidens miatt.

Az intézkedést szerencsétlen időpontban kellett meghozniuk az olasz hatóságoknak, mert augusztus első hétvégéje kiemelt forgalmú időszaknak számít a hazai repülőtereken, köztük a legnagyobbon, a római Fiumicinón. Nyáron naponta hatvan járat érkezik ide Spanyolországból.

A hatóságok közlése szerint az ellenőrzés a Barcelonából vagy Madridból érkező járatok utasait érinti, akiktől az érkezési kapunál kérhetik el személyi dokumentumaikat, vagyis az útlevelet vagy a külföldi utazásra jogosító személyi igazolványt.

Az ellenőrzés elsősorban a nem spanyol állampolgárságú, Európai Unión kívüli utasok azonosítását szolgálja.

A schengeni megállapodáson belül lehetséges intézkedést Spanyolországgal a belügyminisztérium rendelte el pénteken egészen szeptemberig.

A határok védelme nem szélsőséges gesztus, hanem realizmus

– jelentette ki Matteo Salvini, a kormánykoalíciós Liga párt vezetője az Il Giornale napilapnak vasárnap.

„Éveken át magyarázták, hogy Sánchez a követendő modell, de csak addig tehették, amíg nem tapasztaltuk meg a politikája okozta káoszt. A valóság az, hogy a Sánchez-modell kudarcot vallott” – utalt Salvini a spanyol miniszterelnöknek, Pedro Sáncheznek a bevándorlási politikájára.

Pedro Sánchez arra kérte szombaton levélben az EU vezetőit, hogy a belügyminiszterek az ügyben rendezzenek rendkívüli videókonferenciát. Huszonkét európai uniós állam-, illetve kormányfő ezzel egy időben levélben bírálta Sánchez migrációs politikáját.

Az ügyben összehívott belügyminiszteri tanácskozást kedden tartják meg.