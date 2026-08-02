görögországerdőtűzhelikopterbaleset
Nagyvilág

Összeütközött két helikopter a görög erdőtüzek oltása közben

COSTAS BALTAS / ANADOLU / Anadolu via AFP
admin Polák Zsóka
2026. 08. 02. 17:03
COSTAS BALTAS / ANADOLU / Anadolu via AFP
Az egyik gépet már megtalálták, utasai biztonságban vannak.

Két helikopter ütközött össze Athén közelében, miközben a térségben pusztító erdőtüzet próbálták oltani – írja a Sky News.

A baleset körülményeiről annyit lehet tudni, hogy Athéntól nyugatra, a Psatha régióban történt, mindkét helikopteren két-két fő utazott. A járművek az Elefsina légi bázisról szálltak fel. A görög tűzoltóság első közlése szerint mindkét helikopter lezuhant az ütközés következtében, a mentőakció azonnal megindult. Az egyik gépet már sikerült megtalálni, mindkét utasa biztonságban van. A másik gépet szintén sikerült lokalizálni, a mentők úton vannak.

Görögország, Spanyolország és Franciaország is erdőtüzekkel küzd a hőhullám miatt. Görögországban napok óta nem sikerül megfékezni, több mint ötszáz tűzoltó dolgozik rajta. A görög meteorológusok becslése szerint Athén nyugati és északnyugati térségében eddig mintegy tízezer hektár égett le.

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