Összeütközött két helikopter a görög erdőtüzek oltása közben

Két helikopter ütközött össze Athén közelében, miközben a térségben pusztító erdőtüzet próbálták oltani – írja a Sky News.

A baleset körülményeiről annyit lehet tudni, hogy Athéntól nyugatra, a Psatha régióban történt, mindkét helikopteren két-két fő utazott. A járművek az Elefsina légi bázisról szálltak fel. A görög tűzoltóság első közlése szerint mindkét helikopter lezuhant az ütközés következtében, a mentőakció azonnal megindult. Az egyik gépet már sikerült megtalálni, mindkét utasa biztonságban van. A másik gépet szintén sikerült lokalizálni, a mentők úton vannak.

Görögország, Spanyolország és Franciaország is erdőtüzekkel küzd a hőhullám miatt. Görögországban napok óta nem sikerül megfékezni, több mint ötszáz tűzoltó dolgozik rajta. A görög meteorológusok becslése szerint Athén nyugati és északnyugati térségében eddig mintegy tízezer hektár égett le.